МП ГАТИ: Красноглинский район Самары лидирует по невывозу мусора
На сегодняшний день в областном центре насчитали 125 адресов, где до сих пор находятся кучи собранного мусора.
Такую информацию предоставил директор МП ГАТИ по благоустройству Сергей Зинковский. По его словам, наибольшее количество неотработанных точек находится в Красноглинском районе - 31. В Советском районе таких мест 20, в Кировском - 16, в Самарском - 18, в Октябрьском - 11, в Ленинском - 3, в Железнодорожном - 7, в Промышленном - 10.
Отметим, что на прошлой неделе лидером в «антирейтинге» был Промышленный район. Здесь инспектора МП ГАТИ насчитали более 50 мест скопления мусора.
Добавим, что по сравнению с прошлой неделей в большинстве районов наблюдается положительная динамика по вывозу отходов.
Такую информацию предоставил директор МП ГАТИ по благоустройству Сергей Зинковский. По его словам, наибольшее количество неотработанных точек находится в Красноглинском районе - 31. В Советском районе таких мест 20, в Кировском - 16, в Самарском - 18, в Октябрьском - 11, в Ленинском - 3, в Железнодорожном - 7, в Промышленном - 10.
Отметим, что на прошлой неделе лидером в «антирейтинге» был Промышленный район. Здесь инспектора МП ГАТИ насчитали более 50 мест скопления мусора.
Добавим, что по сравнению с прошлой неделей в большинстве районов наблюдается положительная динамика по вывозу отходов.
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