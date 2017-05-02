МП ГАТИ: Красноглинский район Самары лидирует по невывозу мусора

Такую информацию предоставил директор МП ГАТИ по благоустройству Сергей Зинковский. По его словам, наибольшее количество неотработанных точек находится в Красноглинском районе - 31. В Советском районе таких мест 20, в Кировском - 16, в Самарском - 18, в Октябрьском - 11, в Ленинском - 3, в Железнодорожном - 7, в Промышленном - 10.Отметим, что на прошлой неделе лидером в «антирейтинге» был Промышленный район. Здесь инспектора МП ГАТИ насчитали более 50 мест скопления мусора.Добавим, что по сравнению с прошлой неделей в большинстве районов наблюдается положительная динамика по вывозу отходов.