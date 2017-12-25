МЭС Волги подвели итоги года

Подстанция «Азот» в Тольятти, один из ключевых энергообъектов Самарской области. Она связывает Самарскую, Ульяновскую и энергосистему республики Татарстан. Обеспечивает электроснабжением более 30% потребителей Самарской области. За ее надежную работу отвечают Магистральные электрические сети Волги. В 2017 году на подстанции энергетики заменили 2 выключателя 500 кВ на современные элегазовые аналоги российского производства.На подстанциях 220 кВ «Кировская» и «Солнечная», опосредованно отвечающих за электроснабжение стадиона «Арена-Самара» энергетики провели работы по модернизации электрооборудования: установили 5 комплектов новых элегазовых выключателей, усилили защиту и противоаварийную автоматику на линиях электропередачи, отходящих в сторону инфраструктуры мундиаля, заменили трансформаторы тока и напряжения.В связи с реконструкцией Московского шоссе в ходе подготовки к Чемпионату мира МЭС Волги ведет работу по изменению трассы прохождения линии электропередачи на пересечении улиц Демократическая и Ташкентская в Промышленном районе Речь о воздушной линии 220 кВ «Жигулевская ГЭС - Солнечная». Энергетики оперативно, в сжатые сроки приступили к реализации данного проекта, чтобы обеспечить необходимые условия для ведения дорожных работ.В рамках повышения надежности работы электросетевых объектов в Самарской области выполнен ремонт автотрансформатора 220 кВ на подстанции 220 кВ «Новоотрадная» на площадке завода ООО "Энергосоюзстрой - Тольяттинский трансформатор", так же выполнена замена резервной фазы автотрансформатора 500 кВ АТ-1 на ПС 500 кВ «Красноармейская».Только в Самарском регионе в 2017 году компания вложила в развитие и модернизацию инфраструктуры области порядка 230 млн. рублей. Важные реализованные проекты и внушающие цифры и по другим регионам.В 2017 году компания заменила 13000 изоляторов и провела капремонт 870 опор на линиях электропередачи, установила 195 выключателей, 6 автотрансформаторов, 1473 разъединителя на подстанциях. Эти цифры итог завершения годовых производственных планов энергетиков.Комплекс проведенных мероприятий позволил повысить надежность работы энергосистемы 8 субъектов Поволжья с населением более 17 млн. человек и снизить аварийность в магистральных электрических сетях Волги.