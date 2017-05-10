МЧС предупреждает жителей Самарской области об ухудшении погодных условий

Ветер ночью юго-восточный, юго-западный 8-13 м/с, днем западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11°С, днём +11, +16°С. В Самаре ночью +7, +9°С, днём +12, +14°С.В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям области стараться избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами, а также соблюдать скоростной режим и по возможности не пользоваться личным автотранспортом.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»(все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.