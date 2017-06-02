МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Самарской области

Ожидается дождь, местами гроза, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Напомним, что в четверг, 1 июня, в Самарской области в результате бушующего урагана сорвало крыши десяти жилых домов в населенном населенном пункте Ясная Поляна муниципального района Шенталинский.

Связаться с МЧС в случае чрезвычайной ситуации можно по телефону доверия: 8(846) 337-72-82 или 101.