МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Самарской области
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в субботу, 3 июня, в регионе будет стоять непогода.
Ожидается дождь, местами гроза, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Напомним, что в четверг, 1 июня, в Самарской области в результате бушующего урагана сорвало крыши десяти жилых домов в населенном населенном пункте Ясная Поляна муниципального района Шенталинский.
Связаться с МЧС в случае чрезвычайной ситуации можно по телефону доверия: 8(846) 337-72-82 или 101.
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