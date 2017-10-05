МЧС предупреждает: ожидается ухудшение погодных условий

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий областное ГУ МЧС России призывает граждан избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Также необходимо держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.При осадках нужно быть осторожными при нахождении на улице и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач; закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях. Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и и дистанцию движения.Отметим, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.