МЧС информирует: возможно ухудшение погодных условий
В воскресенье, 23 июля, прогнозируются дождь, гроза, град, порывы ветра при грозе 15-20 м/с.
Областное ГУ МЧС России посредством СМС-информирования призывает жителей нашего региона быть внимательными и осторожными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону службы спасения 01,101.
Областное ГУ МЧС России посредством СМС-информирования призывает жителей нашего региона быть внимательными и осторожными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону службы спасения 01,101.
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