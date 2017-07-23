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МЧС информирует: возможно ухудшение погодных условий

В воскресенье, 23 июля, прогнозируются дождь, гроза, град, порывы ветра при грозе 15-20 м/с.

Областное ГУ МЧС России посредством СМС-информирования призывает жителей нашего региона быть внимательными и осторожными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону службы спасения 01,101.
Дата: 22 июля 2017 , 20:31
178
Автор текста: Анна Турова
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