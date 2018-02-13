«Лыжня России» в Самаре собрала рекордное количество участников

Собрались люди разного возраста. Вот ветераны. А вот сотни юных участников не только из Самары, но и из многих других мест губернии. Прибыли на базу УСЦ «Чайка» и гонщики из числа лидеров нынешнего сезона.

Стартовая поляна напоминала бескрайнее лыжное море, откуда в узкую горловину снежных трасс накатывались волны любителей зимних соревнований и прогулок. Многие из них так и прошли пешком до самого финиша. Ведь дело не в результате. Верховенствовал олимпийский принцип: главное - участие. Каждый стартующий по традиции получал фирменную шапочку. На финише всех желающих ждали гречневая каша и горячий чай.

Всероссийский праздник начался с детского забега на 300 метров. Малыши от трех до семи лет с чемпионским упорством добирались до финиша, где их ждали сладкие призы. Ради любопытства заглянул в сувенирный пакет. В нем небольшая бутылочка лимонада, пара петушков, монпансье и две упаковки чипсов.

Самый главный и массовый забег прошел на дистанции 2018 метров.

Старты на разных дистанциях и в различных возрастных группах продолжались несколько часов. Параллельно шла обширная развлекательная программа. Подкрепившись кашей и чаем, можно было сыграть с друзьями в футбол и хоккей, сдать нормы ГТО, почувствовать себя альпинистом и покорить местный мини-Эверест. На корте организаторы впервые устроили показательные соревнования по экзотическому керлингу и предложили поучаствовать в них всем желающим.

На лыжной базе «Чайка» ощущалась удивительно теплая атмосфера грандиозного спортивного праздника.