«Лыжня России» в Самаре собрала рекордное количество участников
В минувшую субботу, 10 февраля, самарцы активно подключились к участию в XXXVI Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». По сути, это экватор спортивной зимы. В большой компании прогуляться по лыжне одно удовольствие. Столько вокруг эмоций и восхищенных взглядов! Так было и в этот раз. Радостные лица, улыбки, розовые от мороза щеки… Завсегдатаи традиционных стартов с нетерпением ждут встреч и общения на лыжных трассах.
Собрались люди разного возраста. Вот ветераны. А вот сотни юных участников не только из Самары, но и из многих других мест губернии. Прибыли на базу УСЦ «Чайка» и гонщики из числа лидеров нынешнего сезона.
Стартовая поляна напоминала бескрайнее лыжное море, откуда в узкую горловину снежных трасс накатывались волны любителей зимних соревнований и прогулок. Многие из них так и прошли пешком до самого финиша. Ведь дело не в результате. Верховенствовал олимпийский принцип: главное - участие. Каждый стартующий по традиции получал фирменную шапочку. На финише всех желающих ждали гречневая каша и горячий чай.
Всероссийский праздник начался с детского забега на 300 метров. Малыши от трех до семи лет с чемпионским упорством добирались до финиша, где их ждали сладкие призы. Ради любопытства заглянул в сувенирный пакет. В нем небольшая бутылочка лимонада, пара петушков, монпансье и две упаковки чипсов.
Самый главный и массовый забег прошел на дистанции 2018 метров.
Старты на разных дистанциях и в различных возрастных группах продолжались несколько часов. Параллельно шла обширная развлекательная программа. Подкрепившись кашей и чаем, можно было сыграть с друзьями в футбол и хоккей, сдать нормы ГТО, почувствовать себя альпинистом и покорить местный мини-Эверест. На корте организаторы впервые устроили показательные соревнования по экзотическому керлингу и предложили поучаствовать в них всем желающим.
На лыжной базе «Чайка» ощущалась удивительно теплая атмосфера грандиозного спортивного праздника.
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