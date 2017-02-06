Лыжник проехал 30 км, чтобы ограбить магазин

Злоумышленник похитил выручку у продавца магазина, угрожая предметом, похожим на пистолет. 37-летняя женщина обратилась за помощью к полицейским.Она рассказала, что нападавший зашел в магазин, держа в руках лыжи. Женщина также пояснила, что прежде она мужчину не видела и, так как в поселке все друг друга знают, скорее всего, он не местный.Вскоре полицейские в буквальном смысле вышли на его след - предполагаемый налетчик передвигался по полю на лыжах в направлении Ульяновской области. Мужчину задержали.У 29-летнего подозреваемого полицейские изъяли похищенные деньги и пневматический пистолет. Выяснилось, что задержанный – житель Ульяновской области, уже имеет судимость за убийство и только недавно освободился из тюрьмы. На преступление, по его словам, он пошел из-за нехватки денег. Чтобы ограбить магазин, мужчине пришлось пройти на лыжах по полю около 30 километров.По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.