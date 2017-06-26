Любой может стать автором имени обезьянки из Самарского зоопарка

Игрунка обыкновенная приехала из Пензенского зоопарка.



Родилась малышка 26 февраля, ее родителей зовут Дарик и Алина. Пока еще у девочки нет имени, поэтому сотрудники зоопарка предлагают жителям города его придумать. Уже есть такие варианты, как Шустрик, Груша и Неваляшка. Свои предложения можно присылать в официальную группу зоопарка «Вконтакте».