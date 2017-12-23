Любимые книги известных самарцев прочтут в областной библиотеке вместе с животными

В субботу, 23 декабря, в 18:00 Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а) приглашает детей и взрослых на рождественские чтения «Сказки для зверей» (3+).



Необычное мероприятие откроет музыкант Алексей Зулин, он исполнит несколько волшебных композиций на арфе. Затем гости библиотеки услышат зимние истории от финалистов межрегиональных и областных литературных конкурсов. Все желающие смогут принять участие в литературной фотосессии, а также познакомиться с выставкой самых интересных книг для семейного чтения.



Кстати, эти книги рекомендовали известные самарцы: художественный руководитель театра «Грань» Денис Бокурадзе, актер театра «СамАрт» Алексей Елхимов, поэт Евгений Чепурных, профессор, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета Сергей Голубков. В финальной части мероприятия главный зоотехник «Самарского зоопарка» Александр Кузовенко познакомит всех участников с лисицей Ричардом, кроликом Шустриком, скунсом Коко и другими питомцами зоопарка. Вход свободный.