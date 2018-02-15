Лучших выпускников Самарского университета возьмет на работу АВТОВАЗ

АВТОВАЗ – крупнейший автопроизводитель в России, обеспечивающий полный цикл создания автомобиля, от идеи и концепт-кара до массового производства готового продукта. Предприятие заинтересовано в перспективных инженерных кадрах, которые готовит Самарский университет.

В 2018 году АВТОВАЗ готов принять в свой центр инжиниринга более 250 специалистов. На работу устроят лучших выпускников вуза. У них будет возможность дальнейшего карьерного роста, в том числе в подразделениях Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.