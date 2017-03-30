Лучших учительниц наградили на семинаре педагогов в Самаре

Именно таким для молодых педагогов Самары стал ежегодный практический семинар «Достижение новых образовательных результатов средствами современного урока». В этом году при поддержке департамента образования Самары его организовали и провели на базе загородного комплекса «Циолковский».

Более 100 молодых учителей города собрались, чтобы поделиться опытом и обогатиться новыми идеями. В рамках педагогической мастерской они с большим интересом слушали доцента, заведующую кафедрой педагогики и психологии Самарского института повышения квалификации Ирину Сорокину и профессора прикладной и педагогической психологии самарского филиала Московского городского педагогического университета Надежду Телепову.

На пленарном заседании молодые учителя, побывавшие на стажировке в Перми, рассказали о приобретенном там опыте и отметили, насколько полезно изучать образовательный процесс вне стен родной школы, города, области.

На семи предметных секциях участники и победители профессиональных конкурсов разных лет показали молодым коллегам свои мастер-классы и открытые уроки.

- Здесь мы получили колоссальный опыт, - вторя друг другу, говорили участники.

Кроме новых профессиональных навыков у молодых педагогов была возможность проявить себя, свои таланты и умения на таких мероприятиях, как «Открытый микрофон» и квест-игра «Большие гонки».

Ярким событием семинара стал конкурс «Учительница мечты», второй год проводимый Ассоциацией молодых педагогов.

- «Учительница мечты» - это умная, знающая свой предмет, умеющая разнообразить любую деятельность преподавательница. Такая, чтобы дети хотели доверять ей свои секреты, проблемы и сомнения. Одновременно педагог, друг и советчик, - поделилась мнением победительница, учитель английского языка самарской школы №121 Кристина Пояркина.

Титул первой и второй вице-мисс получили учитель русского языка и литературы школы №6 им. Ломоносова Юлия Дмитриева и словесник гимназии №3 Гульназ Хайрова. Приз зрительских симпатий достался учителю английского языка школы №33 Кадрии Кадермятовой. Специального приза от председателя жюри - абсолютного победителя конкурса «Учитель года - 2015» Сергея Кочережко удостоилась учитель начальных классов школы №46 Вероника Кутибаева.

- На этом семинаре мы не только получили массу новых теортических и практических знаний, но и отвлеклись, отдохнули, вдоволь посмеялись, - обобщила мнение коллег Кристина Пояркина. - Это отличный заряд позитива и энергии для дальнейшей активной, продуктивной деятельности.