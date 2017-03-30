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Лучших учительниц наградили на семинаре педагогов в Самаре

В Самаре молодые педагоги - это активные, творческие люди. А с недавних пор это целая команда - Ассоциация молодых педагогов, которая любое мероприятие старается сделать незабываемым. 
 
Именно таким для молодых педагогов Самары стал ежегодный практический семинар «Достижение новых образовательных результатов средствами современного урока». В этом году при поддержке департамента образования Самары его организовали и провели на базе загородного комплекса «Циолковский». 
 
Более 100 молодых учителей города собрались, чтобы поделиться опытом и обогатиться новыми идеями. В рамках педагогической мастерской они с большим интересом слушали доцента, заведующую кафедрой педагогики и психологии Самарского института повышения квалификации Ирину Сорокину и профессора прикладной и педагогической психологии самарского филиала Московского городского педагогического университета Надежду Телепову. 
 
На пленарном заседании молодые учителя, побывавшие на стажировке в Перми, рассказали о приобретенном там опыте и отметили, насколько полезно изучать образовательный процесс вне стен родной школы, города, области. 
 
На семи предметных секциях участники и победители профессиональных конкурсов разных лет показали молодым коллегам свои мастер-классы и открытые уроки. 
 
- Здесь мы получили колоссальный опыт, - вторя друг другу, говорили участники.
 
Кроме новых профессиональных навыков у молодых педагогов была возможность проявить себя, свои таланты и умения на таких мероприятиях, как «Открытый микрофон» и квест-игра «Большие гонки». 
 
Ярким событием семинара стал конкурс «Учительница мечты», второй год проводимый Ассоциацией молодых педагогов. 
 
- «Учительница мечты» - это умная, знающая свой предмет, умеющая разнообразить любую деятельность преподавательница. Такая, чтобы дети хотели доверять ей свои секреты, проблемы и сомнения. Одновременно педагог, друг и советчик, - поделилась мнением победительница, учитель английского языка самарской школы №121 Кристина Пояркина.
 
Титул первой и второй вице-мисс получили учитель русского языка и литературы школы №6 им. Ломоносова Юлия Дмитриева и словесник гимназии №3 Гульназ Хайрова. Приз зрительских симпатий достался учителю английского языка школы №33 Кадрии Кадермятовой. Специального приза от председателя жюри - абсолютного победителя конкурса «Учитель года - 2015» Сергея Кочережко удостоилась учитель начальных классов школы №46 Вероника Кутибаева. 
 
- На этом семинаре мы не только получили массу новых теортических и практических знаний, но и отвлеклись, отдохнули, вдоволь посмеялись, - обобщила мнение коллег Кристина Пояркина. - Это отличный заряд позитива и энергии для дальнейшей активной, продуктивной деятельности. 
Дата: 30 марта 2017 , 10:37
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Автор текста: Ирина Соловьева
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