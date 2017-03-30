Лучших учительниц наградили на семинаре педагогов в Самаре
В Самаре молодые педагоги - это активные, творческие люди. А с недавних пор это целая команда - Ассоциация молодых педагогов, которая любое мероприятие старается сделать незабываемым.
Именно таким для молодых педагогов Самары стал ежегодный практический семинар «Достижение новых образовательных результатов средствами современного урока». В этом году при поддержке департамента образования Самары его организовали и провели на базе загородного комплекса «Циолковский».
Более 100 молодых учителей города собрались, чтобы поделиться опытом и обогатиться новыми идеями. В рамках педагогической мастерской они с большим интересом слушали доцента, заведующую кафедрой педагогики и психологии Самарского института повышения квалификации Ирину Сорокину и профессора прикладной и педагогической психологии самарского филиала Московского городского педагогического университета Надежду Телепову.
На пленарном заседании молодые учителя, побывавшие на стажировке в Перми, рассказали о приобретенном там опыте и отметили, насколько полезно изучать образовательный процесс вне стен родной школы, города, области.
На семи предметных секциях участники и победители профессиональных конкурсов разных лет показали молодым коллегам свои мастер-классы и открытые уроки.
- Здесь мы получили колоссальный опыт, - вторя друг другу, говорили участники.
Кроме новых профессиональных навыков у молодых педагогов была возможность проявить себя, свои таланты и умения на таких мероприятиях, как «Открытый микрофон» и квест-игра «Большие гонки».
Ярким событием семинара стал конкурс «Учительница мечты», второй год проводимый Ассоциацией молодых педагогов.
- «Учительница мечты» - это умная, знающая свой предмет, умеющая разнообразить любую деятельность преподавательница. Такая, чтобы дети хотели доверять ей свои секреты, проблемы и сомнения. Одновременно педагог, друг и советчик, - поделилась мнением победительница, учитель английского языка самарской школы №121 Кристина Пояркина.
Титул первой и второй вице-мисс получили учитель русского языка и литературы школы №6 им. Ломоносова Юлия Дмитриева и словесник гимназии №3 Гульназ Хайрова. Приз зрительских симпатий достался учителю английского языка школы №33 Кадрии Кадермятовой. Специального приза от председателя жюри - абсолютного победителя конкурса «Учитель года - 2015» Сергея Кочережко удостоилась учитель начальных классов школы №46 Вероника Кутибаева.
- На этом семинаре мы не только получили массу новых теортических и практических знаний, но и отвлеклись, отдохнули, вдоволь посмеялись, - обобщила мнение коллег Кристина Пояркина. - Это отличный заряд позитива и энергии для дальнейшей активной, продуктивной деятельности.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
30 марта 2017
62
30 марта 2017
100
30 марта 2017
141
30 марта 2017
270
30 марта 2017
366
30 марта 2017
122
30 марта 2017
302
30 марта 2017 , 13:17
62
Городская филармония впервые станет одной из концертных площадок Транссибирского арт-фестиваля.
30 марта 2017 , 12:54
100
30 марта в помещении средней школы №12 состоится IV городской кадетский...
30 марта 2017 , 12:46
141
Сотрудники Росгвардии обнаружили похищенное имущество и задержали злоумышленника.
30 марта 2017 , 12:44
270
Трагический инцидент случился 30 марта в 1:50 на 1117 км Куйбышевской железной дороги.
30 марта 2017 , 12:44
112
ДТП произошло вчера в 12:30 на пересечении Обводного шоссе и улицы Коммунальной в Автозаводском...
30 марта 2017 , 12:22
366
Происшествие случилось ночью 4 марта в Куйбышевском районе.
30 марта 2017 , 11:49
83
Завтра в Самаре состоится самый масштабный по количеству участников досрочный экзамен - базовая...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12 марта 2017
4163
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
4131
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 марта 2017
3963
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
10 марта 2017
3669
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
2 марта 2017
1240
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1304
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
1193
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
2 марта 2017
430
Cотрудник Самарского литературного музея Ольга Жиганова рассказала о жизни и творчестве Толстого и Горького
28 февраля в пресс-центре «СГ» состоялась итоговая встреча в рамках открытого...