Лучшей парой самарского зоопарка в этом году названы рыси

Оно проводилось на странице зоопарка «ВКонтакте», а также непосредственно в самом учреждении. В День всех влюбленных лучшей парой голосовавшие назвали сибирских рысей Барса и Марусю. За эту пару отдали свои голоса 123 респондента из 317.Напомним, Барс родился в 2006 году, ему 11 лет. Маруся появилась на свет в самарском зоопарке в 2015 году, ей исполнилось всего 1,5 года.На втором месте по результатам голосования оказались прошлогодние победители - еноты-полоскуны Лиза и Матроскин. Третье место заняла пара дальневосточных леопардов Хан и Фелиция.