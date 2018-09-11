Лучшего таксиста Самары выбрали с помощью секундомера и стакана с водой

Во вторник, 11 сентября, прошел региональный этап первого всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России 2018». 26 участников со всей области приехали в Самару, чтобы показать свои навыки и знания.Конкурс проходил в несколько этапов. Первым делом участники продемонстрировали свои знания правил дорожного движения. После небольшого теоретического теста ведущие объявили следующий этап конкурса - вождение. Таксистам предстояло проделать несколько маневров на автодроме. Змейка, парковка, заезд в бокс, поворот на 90 градусов, разворот в ограниченном пространстве, остановка у стоп-линии – и все это нужно было выполнить за минимальное количество времени. Лучшим стал результат в 1 минуту и 16 секунд. Водитель при этом безукоризненно выполнил все упражнения. А после полосы упражнений таксисты показывали, насколько плавно умеют управлять автомобилем. Определять это помогал граненый стакан с водой, установленный на крыше машины. С ним таксисты должны были проехать, не расплескав жидкость. Во время испытания ни один граненый стакан не пострадал. И, наконец, последним этапом стал тест на знание истории развития такси.По итогам соревнований определили троих победителей. Александр Данилин занял третье место и получил денежный приз в 20 тысяч рублей, Михаил Кузнецов – второе место и 30 тысяч рублей в награду. Наконец, первое место получил Андрей Толмачев. Помимо денежного приза в 50 тысяч рублей и золотой медали, от также выиграл возможность представлять Самарскую область на финале конкурса «Лучший водитель такси в России 2018» в Сочи.