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Лучше всего убирают дворы в Самарском, Ленинском и Железнодорожном районах

В Самаре от снега и наледи расчистили 80% дворов и 85% крыш многоквартирных домов. Упор делается и на своевременную расчистку козырьков подъездов. Работы проводят управляющие компании, ТСЖ и администрации районов, которые вместе с профильным департаментом мэрии держат ситуацию на контроле.

Так, например, во дворе дома № 157 на улице Ново-Садовой в среду,14 февраля, убирали наледь с тротуаров и автомобильной дороги. По словам заместителя директора УК ЖКС Владимира Громского, главной проблемой при проведении таких работ являются автомобили, которые жители оставляют на территории.

- Мы предупреждали о предстоящих работах. Для того, чтобы убрать автомобили, мы выходим на старшего по дому. Он уже связывается с владельцами машин и просит их убрать транспортные средства. Основную проезжую часть мы освобождаем от наледи, которую потом вывозят на полигоны. Особое внимание уделяется тротуарам и выходам из подъездов, - подчеркнул Владимир Громский.


Продолжается очистка скатных крыш от снега и сосулек, несмотря на установившуюся ясную погоду. Так, например, в Октябрьском районе из 176 кровель УК ЖКС осталось убрать 15-20 адресов.

- Сверху снег рыхлый, под ним наледь. Если припечет солнце, то сосулька может упасть. Поэтому наледь со снегом сбивают либо верхолазы, либо кровельщик с подъемника, - рассказал начальник ЖЭУ №1 Октябрьского района Олег Кавардин. По его словам, наибольшая нагрузка ложится на коммунальщиков после снегопадов. В первую очередь отрабатываются заявки жителей.


Особое внимание состоянию крыш зимой уделяют в районных административных комиссиях. Если кровля не очищена, то представители района составляют в отношении управляющей компании или ТСЖ протокол, по которому организация потом обязана оплатить штраф.

- По сравнению с прошлым годом ситуация у нас улучшилась. Управляющие компании и ТСЖ стали ответственнее подходить к своей работе, - считает председатель административной комиссии Октябрьского района Александр Юдин. С ним соглашается и управляющий микрорайоном №17 Максим Удовицкий.

- Я каждый день слежу за состоянием крыш, тротуаров и внутридворовых проездов. Помогают мне в этом и жители нашего микрорайона. Если есть какие-то замечания, то мы связываемся с руководством управляющей компании. Если они на них не реагируют, то пишем заявление в административную комиссию, которая уже потом выписывает штраф. В этом году, конечно, коммунальщики стали работать лучше. Видимо, они понимают, что спуска не будет, и их накажут за бездействие, - сказал Максим Удовицкий.

По данным департамента городского хозяйства и экологии, лучше всего с расчисткой дворов справляются управляющие компании и ТСЖ Самарского, Ленинского и Железнодорожного районов. Первенство по уборке крыш у коммунальщиков Октябрьского и Ленинского районов.

- Мы проводим мониторинг уборки территорий жилых домов в Самаре. Каждый день нам приходит информация о том, сколько техники выходило на работы, в каких районах, где существуют недоработки. Собираем и заявки граждан через "Твиттер" и диспетчеров. Их передаем напрямую в управляющие компании. После этого следим за исполнением заявок, - рассказал заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Алексей Коробков. По его словам, ежедневно на уборке внутридворовых территорий задействовано около 100 единиц техники и почти три тысячи дворников.
Дата: 15 февраля 2018 , 09:39
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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