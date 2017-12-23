«Лучник» определил правила игры
В Москве состоялось заседание экспертного совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Участники встречи утвердили порядок оценки проектов 2017 года, регламент работы и состав экспертных групп в каждой из номинаций.
«Наша цель – обеспечить максимальную объективность результатов. Поэтому наряду с давно установившимися правилами – например, эксперты не имеют права работать в номинациях, к проектам которых они имеют отношение, – мы вводим новые, четко регламентирующие все спорные моменты. Это делается в интересах участников и в интересах самой авторитетной премии в сфере общественных связей», – комментирует Исполнительный директор «Серебряного Лучника» Надежда Явдолюк.
До конца этого года эксперты выберут «свои» номинации, в которых будут оценивать проекты. В каждой номинации по два сопредседателя экспертного совета. Доступ члена экспертного совета к системе голосования будет открыт через персональный код с 16 по 30 января. Итоговое заседание Совета назначено на 1 февраля 2018 года. Тогда же определится список проектов, которые будут представлены на открытых презентациях 15-16 февраля.
Члены жюри регионального этапа Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», и Владимир Громов, начальник управления по стратегическим коммуникациям «Т Плюс Самара» в этом году оценят проекты в номинациях «Корпоративные коммуникации», «Внутрикорпоративные коммуникации» и «Развитие и продвижение территорий».
Правила работы экспертов стали более жесткими: например, в случае, если хотя бы один из конкурсных проектов не будет оценен, или эксперт не придет на открытые презентации, чтобы выставить отметки, система голосования автоматически не учитывает его работу.
Информационную поддержку регионального этапа «Серебряный Лучник» – Самара оказывают ГТРК «Самара», информационный портал «Волга Ньюс», «Самарская газета», радио «Эхо Москвы» в Самаре.
Подробнее о регламенте работы экспертного совета Национальной премии можно узнать на сайте http://luchnik.ru/news/2216/.
«Наша цель – обеспечить максимальную объективность результатов. Поэтому наряду с давно установившимися правилами – например, эксперты не имеют права работать в номинациях, к проектам которых они имеют отношение, – мы вводим новые, четко регламентирующие все спорные моменты. Это делается в интересах участников и в интересах самой авторитетной премии в сфере общественных связей», – комментирует Исполнительный директор «Серебряного Лучника» Надежда Явдолюк.
До конца этого года эксперты выберут «свои» номинации, в которых будут оценивать проекты. В каждой номинации по два сопредседателя экспертного совета. Доступ члена экспертного совета к системе голосования будет открыт через персональный код с 16 по 30 января. Итоговое заседание Совета назначено на 1 февраля 2018 года. Тогда же определится список проектов, которые будут представлены на открытых презентациях 15-16 февраля.
Члены жюри регионального этапа Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», и Владимир Громов, начальник управления по стратегическим коммуникациям «Т Плюс Самара» в этом году оценят проекты в номинациях «Корпоративные коммуникации», «Внутрикорпоративные коммуникации» и «Развитие и продвижение территорий».
Правила работы экспертов стали более жесткими: например, в случае, если хотя бы один из конкурсных проектов не будет оценен, или эксперт не придет на открытые презентации, чтобы выставить отметки, система голосования автоматически не учитывает его работу.
Информационную поддержку регионального этапа «Серебряный Лучник» – Самара оказывают ГТРК «Самара», информационный портал «Волга Ньюс», «Самарская газета», радио «Эхо Москвы» в Самаре.
Подробнее о регламенте работы экспертного совета Национальной премии можно узнать на сайте http://luchnik.ru/news/2216/.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 декабря 2017
377
22 декабря 2017
409
22 декабря 2017
275
22 декабря 2017
257
22 декабря 2017
293
23 декабря 2017 , 13:42
205
Уже шестой сезон идущее с феноменальным успехом шоу «Голос» открывает зрителям новые...
23 декабря 2017 , 10:15
225
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
23 декабря 2017 , 10:11
184
Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой помочь...
22 декабря 2017 , 21:17
367
Такие первоначальные меры по реструктуризации задолженности субъектов РФ предложил президент...
22 декабря 2017 , 17:54
377
Все посетители площади Куйбышева 31 декабря смогут сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018.
22 декабря 2017 , 17:50
409
Авария произошла в четверг, 21 декабря, в 11:10.
22 декабря 2017 , 16:57
275
Это связано с праздничными мероприятиями на площади Куйбышева.
22 декабря 2017 , 16:00
276
В субботу, 23 декабря, в 18:00 Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а) приглашает детей...
22 декабря 2017 , 15:47
257
Финал соревнований состоялся в четверг, 21 декабря.
22 декабря 2017 , 14:46
297
Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25
26
27
28
29
30
31
30 ноября 2017
5805
1
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
24 ноября 2017
2691
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
8 декабря 2017
2169
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
1 декабря 2017
1551
В московском Кремле состоялась жеребьевка участников финальной части Чемпионата мира по футболу...
17 декабря 2017
1346
По этой причине жителей Самары просят ограничить потребление воды.
7 декабря 2017
556
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...
11 декабря 2017
529
В понедельник, 11 декабря, на сетях ООО «Самарские коммунальные системы» произошла...
11 декабря 2017
598
В субботу, 9 декабря, по решению Самарского районного суда его арестовали до 8 февраля 2018...
23 ноября 2017
793
В Москве прошла XXIV церемония вручения национальной теннисной премии.
23 ноября 2017
392
Инцидент произошел 23 сентября этого года на улице 50 лет Октября в селе Приволжье.