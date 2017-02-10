Лосенок провалился в ледяную воду Волги

Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, в районе Угольного склада через реку Волгу переходил лосенок. В 50 метрах от правого берега он провалился в промоину. Очевидец, наблюдавший за происходящим, обратился за помощью к спасателям.Они вытащили лосенка с помощью веревок. Животное доставили на спасательную станцию, обогрели и передали работникам лесного хозяйства.