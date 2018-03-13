Литературный музей предлагает прогуляться с Горьким и открыть сундук сказок Алексея Толстого
В воскресенье, 25 марта, в 12:00 в Самарском литературном музее пройдет интерактивное занятие: «Сундук сказок Алексея Толстого: авторские и русские народные сказки» 7+.
Посетители музея познакомятся с авторскими сказками «Прожорливый башмак», «Грибы», «Петушки» и вспомнят известные народные сказки в изложении писателя. Одну из них они даже смогут инсценировать. Кроме того, гости усадьбы будут выполнять интересные задания, отгадывать загадки, играть в игры, в заключение каждый сможет проявить свой художественный талант.
В среду, 28 марта, в 18:00 музей организует пешеходную экскурсию «Пешком с Пешковым» 16+. Всех желающих приглашают пройтись по старым улочкам города и узнать, где жил и работал Максим Горький. С кем он дружил и как проводил досуг? Где жила первая любовь Алексея Пешкова, и какую роль в его судьбе сыграла Екатерина Волжина? Участники также смогут раскрыть связанную с писателем тайну, которую хранит Вознесенский Собор.
Завершится экскурсия в стенах Самарского академического театра драмы имени Горького. Здесь участников экскурсии ждет открытие выставки, посвященной пьесам писателя, поставленным на самарской сцене.
В субботу, 31 марта, в 11:00 в музее пройдет семейная программа «Сказочные выходные» 4+. Мастерская мультипликации «Оживающие детские стихи». Посетителям предлагают снять мультфильм всей семьей по любимому стихотворению ребенка. Для этого нужно выбрать небольшое стихотворение, распечатать его и принести на занятие. Родители должны быть готовы рисовать, клеить, резать, помогать ребенку и производить съемку.
Посетители музея познакомятся с авторскими сказками «Прожорливый башмак», «Грибы», «Петушки» и вспомнят известные народные сказки в изложении писателя. Одну из них они даже смогут инсценировать. Кроме того, гости усадьбы будут выполнять интересные задания, отгадывать загадки, играть в игры, в заключение каждый сможет проявить свой художественный талант.
В среду, 28 марта, в 18:00 музей организует пешеходную экскурсию «Пешком с Пешковым» 16+. Всех желающих приглашают пройтись по старым улочкам города и узнать, где жил и работал Максим Горький. С кем он дружил и как проводил досуг? Где жила первая любовь Алексея Пешкова, и какую роль в его судьбе сыграла Екатерина Волжина? Участники также смогут раскрыть связанную с писателем тайну, которую хранит Вознесенский Собор.
Завершится экскурсия в стенах Самарского академического театра драмы имени Горького. Здесь участников экскурсии ждет открытие выставки, посвященной пьесам писателя, поставленным на самарской сцене.
В субботу, 31 марта, в 11:00 в музее пройдет семейная программа «Сказочные выходные» 4+. Мастерская мультипликации «Оживающие детские стихи». Посетителям предлагают снять мультфильм всей семьей по любимому стихотворению ребенка. Для этого нужно выбрать небольшое стихотворение, распечатать его и принести на занятие. Родители должны быть готовы рисовать, клеить, резать, помогать ребенку и производить съемку.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
13 марта 2018
161
13 марта 2018
168
13 марта 2018
166
13 марта 2018
164
13 марта 2018
240
13 марта 2018
256
13 марта 2018 , 15:57
135
Прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения завершился в понедельник,...
13 марта 2018 , 14:12
209
25 марта в 13:00 в Центральной городской библиотеке им. Крупской состоится презентация...
13 марта 2018 , 13:45
161
Речь идет о переходе в районе пересечения с улицей Осипенко.
13 марта 2018 , 13:42
129
В воскресенье, 25 марта, в 12:00 в Самарском литературном музее пройдет интерактивное занятие:...
13 марта 2018 , 13:07
168
Возгорание случилось в понедельник, 12 марта, в 21:34 в Сызрани.
13 марта 2018 , 12:53
162
Сейчас специалисты настраивают оборудование.
13 марта 2018 , 12:39
166
Праздник состоится в воскресенье, 18 марта, на площади имени В.В. Куйбышева.
13 марта 2018 , 11:59
164
В понедельник, 12 марта, прошел очередной матч чемпионата Суперлиги.
13 марта 2018 , 11:54
240
В понедельник, 12 марта, на совещании при главе Самары Елене Лапушкиной обсудили итоги работы...
13 марта 2018 , 10:03
163
В понедельник, 12 марта, в Самаре специалисты занимались ремонтом двух участков водопроводной...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
13 февраля 2018
3135
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
26 февраля 2018
3072
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
2689
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2244
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
8 марта 2018
2164
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
703
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
454
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
388
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1276
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
831
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.