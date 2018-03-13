Литературный музей предлагает прогуляться с Горьким и открыть сундук сказок Алексея Толстого

Посетители музея познакомятся с авторскими сказками «Прожорливый башмак», «Грибы», «Петушки» и вспомнят известные народные сказки в изложении писателя. Одну из них они даже смогут инсценировать. Кроме того, гости усадьбы будут выполнять интересные задания, отгадывать загадки, играть в игры, в заключение каждый сможет проявить свой художественный талант.В среду, 28 марта, в 18:00 музей организует пешеходную экскурсию «Пешком с Пешковым» 16+. Всех желающих приглашают пройтись по старым улочкам города и узнать, где жил и работал Максим Горький. С кем он дружил и как проводил досуг? Где жила первая любовь Алексея Пешкова, и какую роль в его судьбе сыграла Екатерина Волжина? Участники также смогут раскрыть связанную с писателем тайну, которую хранит Вознесенский Собор.Завершится экскурсия в стенах Самарского академического театра драмы имени Горького. Здесь участников экскурсии ждет открытие выставки, посвященной пьесам писателя, поставленным на самарской сцене.В субботу, 31 марта, в 11:00 в музее пройдет семейная программа «Сказочные выходные» 4+. Мастерская мультипликации «Оживающие детские стихи». Посетителям предлагают снять мультфильм всей семьей по любимому стихотворению ребенка. Для этого нужно выбрать небольшое стихотворение, распечатать его и принести на занятие. Родители должны быть готовы рисовать, клеить, резать, помогать ребенку и производить съемку.