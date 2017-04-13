Ликвидировано повреждение трубопровода на ул. Береговой
Как ранее писал sgpress.ru, порыв тепломагистрали диаметром 800 мм был зафиксирован в районе жилого дома №8.
Как сообщает пресс-служба ПТС, сегодня в 15:00 специалисты завершили сварочные работы на месте повреждения. Оно было выявлено в ходе плановых температурных испытаний сетей Самарской и Безымянской ТЭЦ. Сообщается, что на данный момент для всех потребителей восстановлено горячее водоснабжение и отопление. В случае отсутствия данных услуг, жителям стоит обратиться в свою управляющую компанию.
Как сообщает пресс-служба ПТС, сегодня в 15:00 специалисты завершили сварочные работы на месте повреждения. Оно было выявлено в ходе плановых температурных испытаний сетей Самарской и Безымянской ТЭЦ. Сообщается, что на данный момент для всех потребителей восстановлено горячее водоснабжение и отопление. В случае отсутствия данных услуг, жителям стоит обратиться в свою управляющую компанию.
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