Льготники превышают лимиты по поездкам из-за пересадок и жизненных обстоятельств

На следующей неделе областные власти планируют принять окончательное решение по количеству поездок по транспортной карте для отдельных категорий граждан.



Специалисты министерства социально-демографической политики региона анализируют общее число льготников, которые не смогли уложиться в 50 поездок. По данным областных властей, в марте около 19% граждан от общего числа людей, пользующихся социальной картой, превысили лимит поездок. Как сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, 44% от числа граждан, превысивших лимит, ездили по социальной необходимости (систематическое посещение больниц, родственников, магазинов, церквей). 45% были вынуждены совершать поездки с пересадками из-за отсутствия прямых маршрутов. Оставшиеся 11% испытывают потребность в увеличении числа поездок из-за сложных жизненных ситуаций (обострение заболевания, тяжелая болезнь родственников).



Для того, чтобы принять решение об окончательном установлении лимита по числу поездок для пенсионеров, сотрудники соцзащиты проводят опросы льготников с выходом на дом. Каждый случай превышения установленного количества поездок рассматривают в индивидуальном порядке.



Сейчас в областном министерстве социально-демографической политики уже готовят предложение по лимиту. На следующей неделе будет принято окончательное решение.



Добавим, в ходе мониторинга специалисты также выявили случаи неправомерного использования социальной карты. Например, кондуктор, которая является ветераном труда, использовала свою транспортную карту для оплаты проезда других граждан. По данному инциденту было направлено заявление в правоохранительные органы.