Левая часть Южного моста будет отремонтирована к 15 июля

По словам подрядчика, эта часть моста будет отремонтирована до 15 июля, а уже в октябре мостовой комплекс полностью откроется для движения автомобилей.Об этом стало известно в четверг, 1июня, во время совместного выезда на объект главы Самары Олега Фурсова, общественников и компании-подрядчика.Особое внимание строители уделяют деформационным швам - тем самым элементам, которые обеспечат долговечность обновленного Южного моста.Осматривая объект, мэр города сделал замечание по санитарному содержанию территории и дал поручение в короткие сроки вывезти с площадки весь мусор. Кроме того, Олег Фурсов высказался о необходимости ускорить темп работ.Принимая во внимание созданные ремонтом моста неудобства для местных жителей, глава Самары поручил решить вопрос с освещением дороги в поселок Толевый, которая идет под мостом, а также оказывать транспортную помощь маломобильным и пожилым жителям района, которые не могут самостоятельно добраться до медицинских учреждений.- Мы будем решать вопрос точечно. Для того, чтобы сократить пешеходный маршрут людей, нуждающихся в регулярной медицинской помощи, мы будем предоставлять социальное такси, - добавил Олег Фурсов.