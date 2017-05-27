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Летом в муниципальных оздоровительных лагерях Самарской области побывает 8,5 тыс. школьников

1 июня, в День защиты детей, традиционно стартует летняя оздоровительная кампания.

На этой неделе проверку готовности учреждений начала межведомственная комиссия. Всего в Самаре десять муниципальных детских оздоровительных лагерей, в течение летнего сезона в них отдохнет 8,5 тыс. ребят. Еще пять лагерей находятся в частной собственности, к ним предъявляются точно такие же требования, и они также подлежат плановой проверке.

В межведомственную комиссию включены специалисты нескольких служб - городского департамента образования, департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг, департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции, а также государственной инспекции по труду в Самарской области, управления Роспотребнадзора, отдела МЧС, управления МВД.

- Комиссия оценивает каждый лагерь по нескольким параметрам, - комментирует консультант департамента образования, секретарь межведомственной комиссии по отдыху, оздоровлению и занятости детей городской администрации Елена Павлова. - Это все аспекты безопасности, включая антитеррористическую, медицинская обеспеченность, организация питания, условия проживания, содержательность отдыха. По итогам проверки учреждению выдается акт о том, что оно может принимать детей.

Как рассказала Елена Павлова, предварительно был проведен мониторинг лагерей, организован комплекс обучающих занятий и для начальников учреждений, и для педагогов. Выявленные в ходе мониторинга нарушения были устранены, и на приемке никаких «сюрпризов» не ожидается. Все лагеря должны соответствовать установленным требованиям. Впоследствии такие проверки будут проходить ежемесячно в течение всего летнего сезона.

Первым детским оздоровительно-образовательным учреждением, куда направилась комиссия, стал лагерь «Юность», расположенный в Куйбышевском районе. Лагерь рассчитан на 170 детей, за лето здесь пройдет шесть смен, каждая по 12-14 дней. Специалисты межведомственных служб осмотрели медицинский кабинет, пищеблок, душевые, жилые корпуса, учебную
базу и зоны отдыха. «Юность» считается одним из лучших образовательно-оздоровительных центров города, он специализируется на военно-спортивном направлении. Здесь созданы все условия как для комфортного и безопасного пребывания детей, так и для организации тематических занятий. С каждым годом эти условия улучшаются. В этом сезоне были обновлены душевые комнаты, обустроены зрительские трибуны на волейбольной площадке, появилось новое оборудование для игры в лазертаг, приобретен еще один квадроцикл. Все замечания, которые ранее были сделаны специалистами межведомственных служб, на сегодняшний день устранены.

- У нас было предписание уложить асфальт, в прошлом году мы это сделали, - комментирует директор детского образовательно-оздоровительного центра «Юность» Игорь Устинов. - В этом году было несколько предписаний по антитеррористической защищенности, нужно было установить видеокамеры, восстановить поврежденное за зиму ограждение. Все это было выполнено. Первый заезд состоится 1 июня, это будут военно-полевые сборы старшеклассников самарских школ.

Городской летней оздоровительной кампанией будут охвачены и дети, которые не поедут в лагеря и останутся в городе. Для них будут работать тренеры по месту жительства, а муниципальные учреждения предложат множество развлекательных, культурных и спортивных мероприятий.
Дата: 27 мая 2017 , 16:27
104
Автор текста: Светлана Келасьева
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