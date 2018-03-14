Летом горожане смогут воспользоваться скоростным трамваем

Маршрут будет бесплатным и для болельщиков, и для жителей



На время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 70 составов будут бесплатно возить туристов и жителей Самары с паспортами болельщиков. Маршрут будет следовать от железнодорожного вокзала по улицам Красноармейской и Галактионовской, далее через Полевую, проспект Ленина, Ново-Садовую, Ташкентскую, затем по новой ветке к стадиону.



По информации департамента транспорта, трамваи должны курсировать с минимумом остановок. Предполагается, что остановок будет не более пяти. Расположатся они ориентировочно на Спортивной/Красноармейской, в районе фан-зоны на площади Куйбышева, на проспекте Ленина, у Загородного парка, на Барбошиной поляне и непосредственно у стадиона «Самара Арена».



Интервал движения планируется установить около двух минут.



Метро во время мундиаля будет работать без изменений. Троллейбус №6 в дни Чемпионата начнет делать конечную остановку не на Губернском рынке, как сегодня, а на площади Революции.