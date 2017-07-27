Лето в городе. Куда пойти ребенку?

Например, гостей ждет завод компании Coca-Cola в Самаре. Летом юных экскурсантов гораздо больше. Посещение настоящего завода дарит ребятам яркие эмоции и новые знания. Они знакомятся с технологическими этапами производства любимого напитка, от подготовки и проверки качества воды до наклеивания этикетки и упаковки.В музее Coca-Cola, расположенном на территории завода, экскурсовод расскажет об эволюции упаковки и тех идеях, которые она отражает, покажет эксклюзивные экспонаты из разных стран, в том числе коллекции ограниченных серий, посвященные спортивным мероприятиям мирового уровня: Олимпийским играм 2014, Универсиаде в Казани, футбольным турнирам.Важной частью экскурсии предприятия является общение с сотрудниками. Они с удовольствием делятся с ребятами впечатлениями о работе на олимпийских объектах в самых разных точках планеты. Например, лучшие сотрудники могут отправиться работать на черноморское побережье.«Мы приглашаем на экскурсию подростков от 12 лет, - говорит руководитель направления коммуникаций Coca-Cola HBC Россия Елена Цыкало, - это как раз тот возраст, начинаешь задумываться о выборе профессии, и мы готовы показать, что требуется на современном производстве. Как ни удивительно, но ребята всерьез интересуются профессиями, условиями труда, карьерными перспективами, спрашивают, можно ли прийти на подработку или стажировку. Нас очень радует серьезное, вдумчивое отношение подростков к своему будущему, и мы будем продолжать знакомить всех желающих с производством».Отметим, что экскурсии на завод Coca-Cola проводятся бесплатно для всех желающих старше 12 лет. Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (846) 379-27-80 или на сайте http://ru.coca-colahellenic.com/ru/Самарский завод Coca-Cola HBC Россия выпускает безалкогольные газированные напитки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, питьевую воду BonAqua разного объема. В настоящее время на заводе работают две производственные линии по производству напитков в пластиковой упаковке. Более 100 городов России ежегодно получают продукцию, изготовленную на Самарском заводе Coca-Cola HBC Россия.