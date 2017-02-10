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Леонов, Раневская и Никулин стали персонажами народного творчества

9 февраля 2017 года в рамках IV Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» в музее Алабина состоялось открытие итоговой выставки изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел.

В этом году тематика фестиваля посвящена Году российского кино. На выставке представлены отобранные строгим жюри работы, которые оценивались по трем номинациям: «Традиционные народные художественные ремесла и промыслы Самарской области», «Современное декоративно-прикладное творчество», «Изделия и работы на популярные темы российского кинематографа».

Народные умельцы, используя свое мастерство, подготовили работы на тему кино, соединив традиции и современность. Ставропольский район представил на суд зрителей панно с изображением комедийной троицы – Никулина, Вицина и Моргунова. Рядом – кукла в образе Остапа Бендера. В витрине напротив – выполненные из раскрашенной обожженной глины целые сценки из кинофильмов «Собачье сердце», « Кин-дза-дза» и «Джентльмены удачи». Любимые характерные актеры Евгений Леонов, Фаина Раневская, Владимир Толоконников стали такими же легендарными и узнаваемыми, как герои сказок.

Мастера глинных игрушек точно отобразили их пластику и выражение лиц. Кроме того, на стендах выставки много вещей, которые легко могли бы стать реквизитом на съемках фильмов, а на манекенах – костюмы разных эпох и народов, которые не постеснялись бы одеть самые именитые актеры.

Выставка изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области «Рожденные в сердце России» продлится до 18 февраля 2017 года.
Фотогалерея
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Дата: 10 февраля 2017 , 09:10
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Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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