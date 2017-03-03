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Лекторий "Самарской газеты" посетили уже 600 человек

 Рассказывать горожанам об истории родного края наша газета начала в преддверии 430-летнего юбилея Самары - регулярно по вторникам с августа прошлого года.

С этого момента проект собрал порядка 600 слушателей. 25 лекций о Самаре - купеческой, революционной, военной, космической - прочитали ведущие преподаватели самарских вузов, сотрудники музеев, культурологи и искусствоведы. На полгода лекторий стал площадкой для диалога города и горожан, где каждый смог открыть для себя новые страницы истории Самары.

Про основание города рассказывали профессор Эдуард Дубман и краевед Глеб Алексушин. Московский эксперт Андрей Макаров поведал о первой самарской книге, созданной в 1628 году. С жизнью самарских мещан рубежа XIX-XX веков жителей современного города познакомила профессор Зоя Кобозева, а краевед Александр Житков рассказал о меценатах и благотворителях, архитекторах и градостроителях разных эпох. Узнали слушатели о том, как развивались городская промышленность и транспорт, как ковалась куйбышевцами Великая Победа и был покорен космос.

Архитектура и археология, культура и политика - темы докладов не повторялись ни на одной встрече. Участники лектория собирались не только в стенах редакции. При поддержке городской администрации лекции прошли в целом ряде модернизированных библиотек. Слушателей гостеприимно приняли библиотеки-филиалы №№8 и 25 в Октябрьском и Железнодорожном районах, распахнула свои двери для любителей краеведения и Самарская публичная библиотека.

С окончанием исторического цикла работа открытого лектория не прекращается. Уже вскоре он вновь будет рад принять слушателей, интересующихся экологией родного края. Эксперты-натуралисты, биологи и зоологи будут рассказывать о природных богатствах и памятниках нашей губернии, о ее флоре, фауне и геологии. Эти лекции уже с нетерпением ждут постоянные участники проекта. Среди них - журналист и экскурсовод Оксана Ларешина.

- Очень благодарна «Самарской газете» за лекторий. Отличный проект! Вы правы, что, завершая исторический лекторий, открываете экологический. Такие проекты должны жить. Наверняка каждый получил что-то очень важное для себя, причем не только слушатели, но, уверена, и лекторы, и организаторы. Кому-то проект принес открытия, а для кого-то стал целой страницей в жизни. Успеха всем и вдохновения, новых идей и новых сил для того, чтобы их воплотить, - пожелала Оксана.
Дата: 2 марта 2017 , 15:29
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Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
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