Ледовый дворец спорта ЦСК ВВС закроют на реконструкцию летом

Об этом sgpress.ru сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.



Закрытие на реконструкцию Самарского ледового дворца спорта запланировали на 1 июня. Пока неизвестно, где будет базироваться хоккейный клуб ЦСК ВВС. Этот вопрос находится в стадии обсуждения.



Напомним, проект реконструкции предполагает снос существующего здания и строительство нового - с асимметричным расположением трибун и вместимостью около 5 тыс. человек.



В новом дворце можно будет проводить учебно-тренировочные сборы, турниры разного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, художественной и спортивной гимнастике, мини-футболу. Предусмотрена возможность укладки баскетбольного паркета.



Кроме того, на арене вновь можно будет проводить концерты.