Ледовый дворец спорта ЦСК ВВС закроют на реконструкцию летом
Об этом sgpress.ru сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.
Закрытие на реконструкцию Самарского ледового дворца спорта запланировали на 1 июня. Пока неизвестно, где будет базироваться хоккейный клуб ЦСК ВВС. Этот вопрос находится в стадии обсуждения.
Напомним, проект реконструкции предполагает снос существующего здания и строительство нового - с асимметричным расположением трибун и вместимостью около 5 тыс. человек.
В новом дворце можно будет проводить учебно-тренировочные сборы, турниры разного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, художественной и спортивной гимнастике, мини-футболу. Предусмотрена возможность укладки баскетбольного паркета.
Кроме того, на арене вновь можно будет проводить концерты.
Закрытие на реконструкцию Самарского ледового дворца спорта запланировали на 1 июня. Пока неизвестно, где будет базироваться хоккейный клуб ЦСК ВВС. Этот вопрос находится в стадии обсуждения.
Напомним, проект реконструкции предполагает снос существующего здания и строительство нового - с асимметричным расположением трибун и вместимостью около 5 тыс. человек.
В новом дворце можно будет проводить учебно-тренировочные сборы, турниры разного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, художественной и спортивной гимнастике, мини-футболу. Предусмотрена возможность укладки баскетбольного паркета.
Кроме того, на арене вновь можно будет проводить концерты.
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