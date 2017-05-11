Ледовую арену в МТЛ откроют в сентябре этого года

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Как рассказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин, при застройке не перекрыли овраг. При проектировании не рассчитали, что после укладки бетонных блоков талые воды поднимутся и подтопят спортобъект.- На доработку и обустройство спецколлектора выделили 52 миллиона рублей. Все сделают к сентябрю этого года, и арена заработает в полном объеме, - сообщил Николай Меркушкин.«МТЛ Арена-2» располагается на улице Советской Армии, 253В. Площадь застройки составляет почти 5 тысяч кв. м. Общая площадь здания нового ледового дворца - 18,7 тыс. кв. м. Комплекс предназначен для проведения тренировок и спортивных мероприятий по ледовым видам спорта, баскетболу, волейболу и массового катания. Торжественное открытие спортивного объекта состоялось в сентябре 2014 года.