Лагерь "Костер" планируют реконструировать и открыть в следующем году

Забронировать путевку в детский оздоровительный лагерь по льготной цене можно будет 13 и 28 апреля, а также 11 мая. Для этого родителям необходимо в один из этих дней оставить заявку на сайте.



Со списком лагерей, которые будут предложены 13 апреля, можно ознакомиться уже сейчас. Какие места отдыха будут доступны в более поздние даты, станет ясно 10 апреля. Перечень объектов появится в разделе «Бронирование путевок».



Сколько стоит детский отдых



Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на бесплатную путевку. Выбрав лагерь, родители либо опекуны должны обратиться в центр социального обслуживания населения (ранее это учреждение называлось центр «Семья»), написать заявление и предоставить документы, подтверждающие статус ребенка. Для остальных школьников путевку можно приобрести со значительной скидкой, оплатив лишь 30-50% от цены. Для этого необходимо заранее забронировать ее на сайте.



- Стоимость путевки зависит от условий пребывания и варьируется от 13 000 до 19 900 рублей, - рассказывает заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. - За 13 000 будет предложен самый бюджетный вариант отдыха с удобствами на улице, за 19 900 - лагерь санаторного типа. В первом случае родителям придется заплатить 30 процентов стоимости, во втором - 50. В итоге путевка обойдется примерно в 3 900 рублей и 9 800 рублей соответственно.



Многих родителей интересует вопрос: как быть, если ребенок заболел непосредственно перед началом смены? В этом случае путевку следует вернуть через комплексный центр социального обслуживания. Потом ее можно будет перебронировать, правда, возможно, вам предложат уже другой лагерь.



«Надежда» вместо «Костра»



Общее число объектов детского отдыха с прошлого года не изменилось. Однако не все лагеря, работавшие в прошлом сезоне, будут принимать школьников и в этом. В частности, не откроются хорошо известные самарцам «Тополек» и «Костер». Собственник первого решил отказаться от организации детского отдыха, сочтя этот бизнес невыгодным. «Костер» же не получил положительного санитарно-эпидемиологического заключения. Этот лагерь нуждается в капитальном ремонте и значительных вложениях.



- «Костер» - не просто оздоровительная площадка, - прокомментировала ситуацию Регина Воробьева. - Это социально значимый объект со своей историей, с сильным педагогическим коллективом. Правительство области намерено приложить все усилия, чтобы в лагере была проведена реконструкция и он продолжил свою работу, возможно, со следующего года.



Одновременно с этим в реестре появились два новых лагеря - «Лесной» и «Надежда», расположенные на территории Красноярского района.



52 детских лагеря будут работать в этом году на территории области.23 тысячи детей каждое лето отдыхают в оздоровительных лагерях Самарского региона.750 млн рублей выделено в этом году на организацию летней оздоровительной кампании в Самарской области.Это на 57 млн рублей больше, чем в 2017-м.695 пришкольных лагерей будут работать летом в регионе, из них 178 - в Самаре.40 профильных смен с охватом более восьми тысяч детей организует городской департамент образования.