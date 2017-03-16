Лада Веста стала лучшим продуктом года по версии Премии Российского автомобильного форума (РАФ)

Как сообщает пресс-служба АВтоВАЗа, общий объем продаж Весты в прошлом году составил свыше 55 тысяч машин. Кроме того, Известно, что стартовали продажи седана в Германии, Венгрии и Болгарии. Кроме того, во втором полугодии текущего года на рынок выйдет модель в универсальном кузове, а также в версии «Кросс».Стоит отметить, что в прошлом году Лада Веста уже была отмечена премией РАФ. Организаторы форума наградили АВТОВАЗ за то, что несмотря на кризис в экономике и тяжелую ситуацию на автомобильном рынке страны предприятие выпустило автомобили Лада Веста и Лада Икс Рей.