Lada Vesta и Vesta SW Cross стали лучшими на Первой Московской Биеннале дизайна

Как сообщает пресс-служба Волжского автоконцерна, стиль седана LADA Vesta и универсала Vesta SW Cross был отмечен призом Первого Московского Биеннале дизайна. Приз получил директор по дизайну Стив Маттин.Он отметил, что при создании нового стиля было проведено тщательное исследование предпочтений российских автомобилистов. В итоге родился эмоциональный, контрастный и узнаваемый дизайн, который никого не оставил равнодушным.