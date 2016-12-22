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Лада Веста Кросс в кузове «универсал» будет стоить более 800 тысяч рублей

Такие данные озвучил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

Как сообщает автомобильный портал «Колеса.ру» со ссылкой на слова руководителя Волжского автоконцерна, это будет первая модель, запущенная в конце следующего года и ее стоимость будет чуть более 800 тысяч рублей.

Ожидается, что старт производства названной модели будет запущен в июле следующего года. Выпуск наладят на мощностях «АвтоВАЗа» в Ижевске. По прогнозам, универсал получит аналогичные седану 106-сильный 16-клапанный двигатель объёмом 1.6 литра и 122-сильный мотор 1.8 литра.
Дата: 21 декабря 2016 , 16:26
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: www.kolesa.ru
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