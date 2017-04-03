LADA представит в северной столице концепт-кар XCODE

Он будет показан в Петербургском спортивно-концертном комплексе.



Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, с 6 по 9 апреля в Петербурге пройдет XXVl Международная выставка «Мир автомобиля». Посетители экспозиции смогут ознакомиться с концептуальным XCODE - автомобилем, демонстрирующим возможное развитие модельного ряда LADA и новой дизайнерской концепции, в основе которой лежит ИКС-стиль. Также будут представлены Vesta и XRAY в комплектациях Luxe, Kalina в версии Cross и спортивные модификации - Kalina NFR и Kalina Rally.



На открытой площадке будет организована зона тест-драйва автомобилей всего модельного ряда LADA, а 7 апреля пройдет автородео в исполнении тольяттинских каскадеров.