Курумоч стал четырехзвездочным
Самарский аэропорт вошел в число лучших аэропортов планеты по качеству сервиса, получив четыре звезды из пяти возможных в рейтинге авторитетной исследовательской компании Великобритании Skytrax. Она специализируется на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, в июле этого года специалисты компании – рецензента провели аудит самарской воздушной гавани, высоко оценив ее и поставив в один ряд с аэропортами Амстердама, Копенгагена, Хельсинки, Лондона, Парижа, Токио, Сиднея, Сан-Франциско и других крупнейших мировых мегаполисов.
Для того, чтобы оценить качество предоставляемых услуг, эксперты Skуtrax примеряют на себя роль обычного пассажира: проходят досмотр, паспортный контроль, посещают кафе и магазины, расположенные в аэропорту. Оценивается всё: от навигации и чистоты, до скорости Wi-Fi и способности персонала помочь пассажирам на английском языке. По итогам оценки каждого из многочисленных параметров аэропорту присуждается количество звёзд.
Глава Самары Олег Фурсов отметил, что такая высокая оценка является свидетельством профессионализма трудолюбия сотрудников аэропорта, а также результатом огромной работы, проведенной по модернизации самарской «воздушной гавани».
- Безусловно, подобные достижения повышают авторитет нашего города на федеральной и международной арене. В следующем году Самаре предстоит принимать Чемпионат мира по футболу, и в первую очередь именно «Курумоч» станет «лицом» нашего города. Уверен, что в самарском аэропорту на самом высшем уровне окажут прием гостям из разных точек земного шара.
По словам исполнительного директора Международного аэропорта «Курумоч» Константина Былинина, четыре звезды Skytrax являются самым серьезным признанием, которое получил новый терминал аэропорта за два года работы.
- Оно демонстрирует высокий по мировым меркам уровень обслуживания пассажиров в нашем аэропорту и является результатом работы всех производственных подразделений, наших коллег из управляющей компании «Аэропорты Регионов» и партнеров-арендаторов, - отметил он.
Его мнение разделяет руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев, считающий, что вхождение международного аэропорта «Курумоч» в число лучших аэропортов планеты позволит на высоком уровне встречать гостей нашего региона.
- Особенно это важно в преддверии крупнейшего мирового события - Чемпионата миру по футболу FIFA 2018 в России™. Получение такого высокого статуса позволит создать более гостеприимную атмосферу сразу по прилету в аэропорт.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, в июле этого года специалисты компании – рецензента провели аудит самарской воздушной гавани, высоко оценив ее и поставив в один ряд с аэропортами Амстердама, Копенгагена, Хельсинки, Лондона, Парижа, Токио, Сиднея, Сан-Франциско и других крупнейших мировых мегаполисов.
Для того, чтобы оценить качество предоставляемых услуг, эксперты Skуtrax примеряют на себя роль обычного пассажира: проходят досмотр, паспортный контроль, посещают кафе и магазины, расположенные в аэропорту. Оценивается всё: от навигации и чистоты, до скорости Wi-Fi и способности персонала помочь пассажирам на английском языке. По итогам оценки каждого из многочисленных параметров аэропорту присуждается количество звёзд.
Глава Самары Олег Фурсов отметил, что такая высокая оценка является свидетельством профессионализма трудолюбия сотрудников аэропорта, а также результатом огромной работы, проведенной по модернизации самарской «воздушной гавани».
- Безусловно, подобные достижения повышают авторитет нашего города на федеральной и международной арене. В следующем году Самаре предстоит принимать Чемпионат мира по футболу, и в первую очередь именно «Курумоч» станет «лицом» нашего города. Уверен, что в самарском аэропорту на самом высшем уровне окажут прием гостям из разных точек земного шара.
По словам исполнительного директора Международного аэропорта «Курумоч» Константина Былинина, четыре звезды Skytrax являются самым серьезным признанием, которое получил новый терминал аэропорта за два года работы.
- Оно демонстрирует высокий по мировым меркам уровень обслуживания пассажиров в нашем аэропорту и является результатом работы всех производственных подразделений, наших коллег из управляющей компании «Аэропорты Регионов» и партнеров-арендаторов, - отметил он.
Его мнение разделяет руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев, считающий, что вхождение международного аэропорта «Курумоч» в число лучших аэропортов планеты позволит на высоком уровне встречать гостей нашего региона.
- Особенно это важно в преддверии крупнейшего мирового события - Чемпионата миру по футболу FIFA 2018 в России™. Получение такого высокого статуса позволит создать более гостеприимную атмосферу сразу по прилету в аэропорт.
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