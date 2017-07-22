22 июля 2017 года,
02:44
$ 58.93    68.66   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Курумоч стал четырехзвездочным

Самарский аэропорт вошел в число лучших аэропортов планеты по качеству сервиса, получив четыре звезды из пяти возможных в рейтинге авторитетной исследовательской компании Великобритании Skytrax. Она специализируется на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в июле этого года специалисты компании – рецензента провели аудит самарской воздушной гавани, высоко оценив ее и поставив в один ряд с аэропортами Амстердама, Копенгагена, Хельсинки, Лондона, Парижа, Токио, Сиднея, Сан-Франциско и других крупнейших мировых мегаполисов.

Для того, чтобы оценить качество предоставляемых услуг, эксперты Skуtrax примеряют на себя роль обычного пассажира: проходят досмотр, паспортный контроль, посещают кафе и магазины, расположенные в аэропорту. Оценивается всё: от навигации и чистоты, до скорости Wi-Fi и способности персонала помочь пассажирам на английском языке. По итогам оценки каждого из многочисленных параметров аэропорту присуждается количество звёзд.

Глава Самары Олег Фурсов отметил, что такая высокая оценка является свидетельством профессионализма трудолюбия сотрудников аэропорта, а также результатом огромной работы, проведенной по модернизации самарской «воздушной гавани».

- Безусловно, подобные достижения повышают авторитет нашего города на федеральной и международной арене. В следующем году Самаре предстоит принимать Чемпионат мира по футболу, и в первую очередь именно «Курумоч» станет «лицом» нашего города. Уверен, что в самарском аэропорту на самом высшем уровне окажут прием гостям из разных точек земного шара.

По словам исполнительного директора Международного аэропорта «Курумоч» Константина Былинина, четыре звезды Skytrax являются самым серьезным признанием, которое получил новый терминал аэропорта за два года работы.

- Оно демонстрирует высокий по мировым меркам уровень обслуживания пассажиров в нашем аэропорту и является результатом работы всех производственных подразделений, наших коллег из управляющей компании «Аэропорты Регионов» и партнеров-арендаторов, - отметил он.

Его мнение разделяет руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев, считающий, что вхождение международного аэропорта «Курумоч» в число лучших аэропортов планеты позволит на высоком уровне встречать гостей нашего региона.

- Особенно это важно в преддверии крупнейшего мирового события - Чемпионата миру по футболу FIFA 2018 в России™. Получение такого высокого статуса позволит создать более гостеприимную атмосферу сразу по прилету в аэропорт.
Дата: 21 июля 2017 , 20:22
167
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре на месяц меняется схема движения автобуса № 45
21 июля 2017
161
В Самаре на месяц меняется схема движения автобуса № 45
Театры из десятка городов России приедут в Самару на фестиваль
21 июля 2017
129
Театры из десятка городов России приедут в Самару на фестиваль
Курумоч стал четырехзвездочным
21 июля 2017
167
Курумоч стал четырехзвездочным
Для ускоренного строительства стадиона «Самара Арена» будут приглашаться подрядчики из Саратова и Ульяновска
21 июля 2017
160
Для ускоренного строительства стадиона «Самара Арена» будут приглашаться подрядчики из Саратова и Ульяновска
Развязки на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова и
21 июля 2017
202
Развязки на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова и "Ракитой" откроют к 1 сентября
В Самарской области Гранта съехала в кювет и перевернулась: погибла женщина
21 июля 2017
195
В Самарской области Гранта съехала в кювет и перевернулась: погибла женщина
Трехсекционные трамваи в Самаре готовят к
21 июля 2017
278
Трехсекционные трамваи в Самаре готовят к "выходу в свет"
По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Самаре пройдет дождь, возможен град
21 июля 2017
211
По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Самаре пройдет дождь, возможен град
Молодой водитель на Форде врезался в КамАЗ: один человек погиб, четверо пострадали
21 июля 2017
199
Молодой водитель на Форде врезался в КамАЗ: один человек погиб, четверо пострадали
Лента новостей
21 июля 2017 , 20:40
161
В Самаре на месяц меняется схема движения автобуса № 45
Причина - проведение ремонтных работ на Волжском шоссе  на участке примыкания к...
21 июля 2017 , 20:27
129
Театры из десятка городов России приедут в Самару на фестиваль
С 23 по 30 сентября в Самаре пройдет III Межрегиональный фестиваль «Волга...
21 июля 2017 , 20:22
167
Курумоч стал четырехзвездочным
Самарский аэропорт вошел в число лучших аэропортов планеты по качеству сервиса, получив четыре...
21 июля 2017 , 19:36
160
Для ускоренного строительства стадиона «Самара Арена» будут приглашаться подрядчики из Саратова и Ульяновска
Об этом стало известно в пятницу, 21 июля, в рамках рабочей встречи губернатора Самарской...
21 июля 2017 , 16:45
202
Развязки на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова и "Ракитой" откроют к 1 сентября
В четверг, 20 июля, в Самаре произошло долгожданное событие. На пересечении Московского и...
21 июля 2017 , 16:42
195
В Самарской области Гранта съехала в кювет и перевернулась: погибла женщина
ДТП произошло в четверг, 20 июля, в 20:00 на 2 километре дороги «Урал - Шентала» в...
21 июля 2017 , 16:26
278
Трехсекционные трамваи в Самаре готовят к "выходу в свет"
Новые вагоны с Усть-Катавского завода поставили в Самару весной этого года
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
6849
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
28 июня 2017
5471
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
Как ранее  писал  sgpress . ru , 55-летний  генерал-майор полиции...
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
5 июля 2017
4585
3
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
В среду, 5 июля, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер.
В Самаре на выходных сохранится теплая погода, но снова пройдут дожди, возможен град
30 июня 2017
3461
1
В Самаре на выходных сохранится теплая погода, но снова пройдут дожди, возможен град
В первые дни июля на погоду будут влиять циклонические вихри, которые принесут дожди, грозы и...
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
30 июня 2017
1689
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Любой может стать автором имени обезьянки из Самарского зоопарка
26 июня 2017
598
1
Любой может стать автором имени обезьянки из Самарского зоопарка
Игрунка обыкновенная приехала из Пензенского зоопарка.
Самарские юниоры «взяли» 4 медали на первенстве России
26 июня 2017
444
Самарские юниоры «взяли» 4 медали на первенстве России
В Саранске состоялось молодежное первенство России по легкой атлетике, в котором принимали...
Фонд капремонта объявил новые аукционы на получение кредитов для обновления фасадов к ЧМ-2018
26 июня 2017
573
Фонд капремонта объявил новые аукционы на получение кредитов для обновления фасадов к ЧМ-2018
Как ранее сообщал sgpress.ru, НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.