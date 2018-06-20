Курумоч обслужил рекордное количество пассажиров за день
Самолеты взлетают и садятся в самарском аэропорту каждые 11,5 минут.
Минувший понедельник, 18 июня, стал рекордным для Курумоча. В этот день сотрудники самарского аэропорта обслужили 14 273 человека. Это максимальный суточный пассажиропоток в современной истории предприятия, сообщает пресс-служба Курумоча. Сотрудники воздушной гавани обслужили в два раза больше рейсов, чем обычно – 125. 18 июня самолеты приземлялись и взлетали в самарском аэропорту каждые 11,5 минут.
Минувший понедельник, 18 июня, стал рекордным для Курумоча. В этот день сотрудники самарского аэропорта обслужили 14 273 человека. Это максимальный суточный пассажиропоток в современной истории предприятия, сообщает пресс-служба Курумоча. Сотрудники воздушной гавани обслужили в два раза больше рейсов, чем обычно – 125. 18 июня самолеты приземлялись и взлетали в самарском аэропорту каждые 11,5 минут.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
20 июня 2018
45
20 июня 2018
250
20 июня 2018
177
20 июня 2018
142
20 июня 2018
129
20 июня 2018
209
20 июня 2018
230
20 июня 2018 , 17:38
45
Многих из тех, кто прошел школу «iВолги» привлекли к подготовке и проведению...
20 июня 2018 , 16:29
177
В связи чемпионатом изменится схема движения личного и общественного транспорта.
20 июня 2018 , 16:28
142
Такая погода сохранится до конца дня и в первой половине ночи 21 июня.
20 июня 2018 , 16:09
129
Запрет будет действовать 20, 21, 24, 25, 27 и 28 июня, 1, 2, 6 и 7 июля.
20 июня 2018 , 15:53
209
Своими впечатлениями они с радостью делятся в социальных сетях.
20 июня 2018 , 15:19
170
22 июня в 13:30 в Образовательном центре Южного города пройдет встреча с писателем Габриэлем...
20 июня 2018 , 14:06
230
Во вторник, 19 июня, на стадионе «Волга» состоялись товарищеские матчи между...
20 июня 2018 , 13:20
205
Самолеты взлетают и садятся в самарском аэропорту каждые 11,5 минут.
20 июня 2018 , 11:56
214
Это защитник Владимир Полуяхтов, известный по выступлениям за «Оренбург» и...
20 июня 2018 , 16:00
123
Появилась программа Фестиваля болельщиков на четверг, 21 июня. Она стартует в 14:00.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25
26
27
28
29
30
1
17 июня 2018
7652
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
2 июня 2018
7528
9
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
19 июня 2018
7307
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
7094
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
14 июня 2018
6183
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
9 июня 2018
1025
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
21 мая 2018
494
2 июня в 16:00 киноклуб «Ракурс» в Самарской областной библиотеке (пр. Ленина, 14а)...
22 мая 2018
377
Такое решение было принято во время рабочего визита главы региона Дмитрия Азарова в Москву.
22 мая 2018
414
На Комсомольской площади после реконструкции открылось отделение «Почты России».
22 мая 2018
452
Последний звонок прозвучит для самарских школьников уже в ближайший четверг, 24 мая. Подробнее о...