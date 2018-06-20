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Курумоч обслужил рекордное количество пассажиров за день

Самолеты взлетают и садятся в самарском аэропорту каждые 11,5 минут.

Минувший понедельник, 18 июня, стал рекордным для Курумоча. В этот день сотрудники самарского аэропорта обслужили 14 273 человека. Это максимальный суточный пассажиропоток в современной истории предприятия, сообщает пресс-служба Курумоча. Сотрудники воздушной гавани обслужили в два раза больше рейсов, чем обычно – 125. 18 июня самолеты приземлялись и взлетали в самарском аэропорту каждые 11,5 минут. 
Дата: 20 июня 2018 , 13:20
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: пресс-служба Курумоча
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