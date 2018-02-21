Купол стадиона «Самара Арена» готов на 74%

Об этом сообщает АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу». На купол укладывается профлист в два слоя. Параллельно с этим ведется укладка прозрачного поликарбоната. Им покроют свыше 6,5 тысяч квадратных метров поверхности.