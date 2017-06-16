Куда уходят наши деньги

Жизнь купюр сравнительно коротка. Чем больше номинал, тем лучше они держатся, а в среднем - пару лет. Банк России изымает ветхие банкноты, замещая их новыми. На профессиональном языке это называется «поддержание чистоты и оптимального состояния наличного денежного обращения».



Недавно сотрудникам «Самарской газеты» удалось стать свидетелями уничтожения ветхих бумажных рублей. Для этого нас специально пригласили в отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. Туда поступают для уничтожения купюры с территории нашего региона и нескольких соседних. О тонкостях процесса по превращению денег в мусор рассказала заместитель начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Татьяна Молодова.



Недавно сотрудникам «Самарской газеты» удалось стать свидетелями уничтожения ветхих бумажных рублей. Для этого нас специально пригласили в отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. Туда поступают для уничтожения купюры с территории нашего региона и нескольких соседних. О тонкостях процесса по превращению денег в мусор рассказала заместитель начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Татьяна Молодова. Уничтожение денег идет в три этапа: прием, пересчет и сортировка, измельчение в шредерах. В самарском отделении установлено семь специальных счетно-сортировальных машин. Они позволяют автоматизировать монотонный труд кассиров, точно разобрать банкноты по номиналу, а также безошибочно выявлять подделки. Установленная на них система датчиков проверяет и анализирует каждую в отдельности банкноту по многочисленным признакам и принимает решение о ее судьбе.