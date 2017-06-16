Куда уходят наши деньги
Жизнь купюр сравнительно коротка. Чем больше номинал, тем лучше они держатся, а в среднем - пару лет. Банк России изымает ветхие банкноты, замещая их новыми. На профессиональном языке это называется «поддержание чистоты и оптимального состояния наличного денежного обращения».
Недавно сотрудникам «Самарской газеты» удалось стать свидетелями уничтожения ветхих бумажных рублей. Для этого нас специально пригласили в отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. Туда поступают для уничтожения купюры с территории нашего региона и нескольких соседних. О тонкостях процесса по превращению денег в мусор рассказала заместитель начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Татьяна Молодова.
Уничтожение денег идет в три этапа: прием, пересчет и сортировка, измельчение в шредерах. В самарском отделении установлено семь специальных счетно-сортировальных машин. Они позволяют автоматизировать монотонный труд кассиров, точно разобрать банкноты по номиналу, а также безошибочно выявлять подделки. Установленная на них система датчиков проверяет и анализирует каждую в отдельности банкноту по многочисленным признакам и принимает решение о ее судьбе.
- Эти машины обрабатывают деньги со скоростью 20 банкнот в секунду или 35 тысяч в час. Банкноты, которые машина определяет как ветхие, сразу же направляются на уничтожение в шредер. Деньги, вызывающие у нее сомнения, попадают в карман возврата для ручной доработки и дополнительного контроля со стороны кассира, - пояснила Молдова. - После прохождения этого этапа деньги погашаются на прессе - в них пробивают отверстия. Впоследствии они также уничтожаются, но уже после получения разрешения от Банка России. А банкноты, которые определяются машиной как годные, снова попадают в обращение.
Уничтожение ветхих денежных знаков происходит в шредерах, которыми укомплектованы все счетно-сортировальные машины. Шредер превращает их в обрезь - бумажную «лапшу» шириной в пару миллиметров и длиной в 9-12. «Конфетти» со всех семи машин попадает в единую систему отвода и брикетирования. Затем эти «шайбы» вывозят на полигон твердых бытовых отходов. Диаметр брикета - около 10 сантиметров, а вес - почти килограмм. Сколько денег запрессовано в него, зависит от того, какой номинал банкнот был измельчен. Например, если уничтожались банкноты по тысяче рублей, то в килограмме примерно один миллион рублей.
За 2016 год в отделении по Самарской области Волго-Вятского главного управления Банка России было уничтожено около 220 миллионов банкнот разных номиналов.
К началу 2017 года в наличном денежном обращении в России находилось более шести миллиардов экземпляров банкнот на сумму более девяти триллионов рублей.
Порванные, загрязненные, имеющие утраченные углы, посторонние надписи и другие дефекты банкноты выводят из оборота исходя из установленных критериев ветхости Банка России. Срок службы бумажных денег зависит от номинала и варьируется от одного до трех лет.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 июня 2017
115
16 июня 2017
177
16 июня 2017
253
16 июня 2017
155
16 июня 2017
156
16 июня 2017 , 19:00
61
Комиссиям по делам несовершеннолетних в Самарской области предлагают открыть доступ к врачебной тайне
Депутаты Самарской губернской думы поддержали изменения в статью 13 Федерального закона...
16 июня 2017 , 17:28
115
Самарский университет открывает XIII Международную летнюю школу «От миссии до...
16 июня 2017 , 17:23
177
Жизнь купюр сравнительно коротка. Чем больше номинал, тем лучше они держатся, а в среднем - пару...
16 июня 2017 , 15:38
253
Продолжается распределение мест в образовательных учреждениях на новый 2017-2018 учебный год.
16 июня 2017 , 15:31
135
Телеканал «Самара-ГИС» запускает акцию «Выпускной на ГИС».
16 июня 2017 , 14:58
264
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
16 июня 2017 , 14:02
155
Зимний спортивный фестиваль обзавелся летней версией.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
12 июня 2017
8221
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
25 мая 2017
7775
6
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5941
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
16 июня 2017
3549
1
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
19 мая 2017
1101
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
965
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
1127
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
1058
2
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...