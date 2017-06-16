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Куда уходят наши деньги

Жизнь купюр сравнительно коротка. Чем больше номинал, тем лучше они держатся, а в среднем - пару лет. Банк России изымает ветхие банкноты, замещая их новыми. На профессиональном языке это называется «поддержание чистоты и оптимального состояния наличного денежного обращения».

Недавно сотрудникам «Самарской газеты» удалось стать свидетелями уничтожения ветхих бумажных рублей. Для этого нас специально пригласили в отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. Туда поступают для уничтожения купюры с территории нашего региона и нескольких соседних. О тонкостях процесса по превращению денег в мусор рассказала заместитель начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Татьяна Молодова.

Уничтожение денег идет в три этапа: прием, пересчет и сортировка, измельчение в шредерах. В самарском отделении установлено семь специальных счетно-сортировальных машин. Они позволяют автоматизировать монотонный труд кассиров, точно разобрать банкноты по номиналу, а также безошибочно выявлять подделки. Установленная на них система датчиков проверяет и анализирует каждую в отдельности банкноту по многочисленным признакам и принимает решение о ее судьбе.

- Эти машины обрабатывают деньги со скоростью 20 банкнот в секунду или 35 тысяч в час. Банкноты, которые машина определяет как ветхие, сразу же направляются на уничтожение в шредер. Деньги, вызывающие у нее сомнения, попадают в карман возврата для ручной доработки и дополнительного контроля со стороны кассира, - пояснила Молдова. - После прохождения этого этапа деньги погашаются на прессе - в них пробивают отверстия. Впоследствии они также уничтожаются, но уже после получения разрешения от Банка России. А банкноты, которые определяются машиной как годные, снова попадают в обращение.

Уничтожение ветхих денежных знаков происходит в шредерах, которыми укомплектованы все счетно-сортировальные машины. Шредер превращает их в обрезь - бумажную «лапшу» шириной в пару миллиметров и длиной в 9-12. «Конфетти» со всех семи машин попадает в единую систему отвода и брикетирования. Затем эти «шайбы» вывозят на полигон твердых бытовых отходов. Диаметр брикета - около 10 сантиметров, а вес - почти килограмм. Сколько денег запрессовано в него, зависит от того, какой номинал банкнот был измельчен. Например, если уничтожались банкноты по тысяче рублей, то в килограмме примерно один миллион рублей.

За 2016 год в отделении по Самарской области Волго-Вятского главного управления Банка России было уничтожено около 220 миллионов банкнот разных номиналов.

К началу 2017 года в наличном денежном обращении в России находилось более шести миллиардов экземпляров банкнот на сумму более девяти триллионов рублей.

Порванные, загрязненные, имеющие утраченные углы, посторонние надписи и другие дефекты банкноты выводят из оборота исходя из установленных критериев ветхости Банка России. Срок службы бумажных денег зависит от номинала и варьируется от одного до трех лет.
 
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Дата: 16 июня 2017 , 17:23
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Автор текста: Анастасия Михайлова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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