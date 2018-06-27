Куда свозить иностранца в Самарской области
sgpress.ru составил мини-гид по наиболее интересным местам Самары и области, которые могут приглянуться гостям из-за рубежа.
Национальный парк «Самарская Лука»
Заповедная зона расположена на одноименном полуострове, образованном изгибом русла реки Волги. Официально парк был создан 28 апреля 1984 года. Среди объектов, включенных в экскурсионные маршруты - Молодецкий курган, село Ширяево (где можно посетить музей Летучей мыши, музейный комплекс Ильи Репина и Александра Ширяевца, подземные горные выработки-штольни), Девичья гора, гора Верблюд, Змеиный затон.
Голубое озеро
Памятник природы регионального значения находится в Сергиевском районе вблизи села Старое Якушкино. Вода в этом озере по своей прозрачности может сравниться с Байкалом. При этом температура воды в озере, которое не замерзает зимой, всегда неизменна и составляет приблизительно +8 градусов.
Рачейский бор
«Бывали в Рачейских Альпах?», - спрашивал ровно год назад наших читателей биолог Александр Кузовенко про этот поистине удивительный памятник природы. Рачейский бор находится в Сызранском районе области между четырьмя селами: Старая Рачейка, Смолькино, Трубетчина и Троицкое. Эту местность в народе прозвали «Рачейскими Альпами», - здесь высокие сосны соседствуют с валунами, образующими причудливый лабиринт.
Гора Светелка
Для иностранных любителей паранормального в Самарской области нашлось свое местечко. Это гора Светелка в Шигонском районе возле села Усолье. Это излюбленное место паломничества всех туристов, поскольку считается, что гора является «местом силы» (вероятно, потому, что находится на разломе двух геологических плит и считается, что здесь происходит мощнейший выброс энергии).
Сокольи горы
Этот горный массив находится в Красноглинском районе Самары и является продолжением Жигулевских гор. Эта местность идеально подходит для прогулки: здесь можно взобраться на гору Тип-Тяв, Барсук, а также посмотреть, например, пещеру братьев Греве, которая, по мнению археологов, когда-то была святилищем, Студеный овраг, окутанный аурой мистики и тайн.
Национальный парк «Самарская Лука»
Заповедная зона расположена на одноименном полуострове, образованном изгибом русла реки Волги. Официально парк был создан 28 апреля 1984 года. Среди объектов, включенных в экскурсионные маршруты - Молодецкий курган, село Ширяево (где можно посетить музей Летучей мыши, музейный комплекс Ильи Репина и Александра Ширяевца, подземные горные выработки-штольни), Девичья гора, гора Верблюд, Змеиный затон.
Голубое озеро
Памятник природы регионального значения находится в Сергиевском районе вблизи села Старое Якушкино. Вода в этом озере по своей прозрачности может сравниться с Байкалом. При этом температура воды в озере, которое не замерзает зимой, всегда неизменна и составляет приблизительно +8 градусов.
Рачейский бор
«Бывали в Рачейских Альпах?», - спрашивал ровно год назад наших читателей биолог Александр Кузовенко про этот поистине удивительный памятник природы. Рачейский бор находится в Сызранском районе области между четырьмя селами: Старая Рачейка, Смолькино, Трубетчина и Троицкое. Эту местность в народе прозвали «Рачейскими Альпами», - здесь высокие сосны соседствуют с валунами, образующими причудливый лабиринт.
Гора Светелка
Для иностранных любителей паранормального в Самарской области нашлось свое местечко. Это гора Светелка в Шигонском районе возле села Усолье. Это излюбленное место паломничества всех туристов, поскольку считается, что гора является «местом силы» (вероятно, потому, что находится на разломе двух геологических плит и считается, что здесь происходит мощнейший выброс энергии).
Сокольи горы
Этот горный массив находится в Красноглинском районе Самары и является продолжением Жигулевских гор. Эта местность идеально подходит для прогулки: здесь можно взобраться на гору Тип-Тяв, Барсук, а также посмотреть, например, пещеру братьев Греве, которая, по мнению археологов, когда-то была святилищем, Студеный овраг, окутанный аурой мистики и тайн.
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