Куда поехать в отпуск из Самары





Подальше, за рубеж...

Уже идет продажа турпакетов в Турцию. Предполагалось, что вернувшееся направление будет пользоваться повышенным спросом, но реальность, похоже, даже превосходит ожидания. Спрос колоссальный, турецкая сторона явно соскучилась по российскому отдыхающему (в первую очередь, конечно, по его деньгам) и завлекает набором заманчивых услуг.

Надо быть внимательными тем, кто предпочитает экскурсионные вояжи сразу по нескольким странам Западной Европы. В свете обострения антироссийских настроений и дипломатических отношений не забывайте заглядывать на сайты Министерства иностранных дел и Ростуризма. Если возникнут какие-то риски для отдыхающих, там появятся предупреждения. О них сразу будет известно и местным туристическим компаниям. На конец прошлой недели ситуация была такова. Посольство России в Великобритании сделало заявление: оно предупреждает о возможности роста антироссийских настроений и действий в Соединенном Королевстве и просит граждан РФ тщательно взвесить необходимость поездок в эту страну. Между тем, как сообщила начальник туристического отдела группы компаний «Авитекс» Ольга Макеева, визы в Великобританию по-прежнему открывают в штатном режиме, сроки их оформления не затягивают. Эксперт говорит:

- Обострение дипломатических отношений взволновало и турфирмы, и наших клиентов, мы следим за обстановкой. Люди были обеспокоены и удорожанием туров в связи с изменением курса доллара и евро. Но те, кто воспользовался услугой раннего бронирования и уже оплатил свой тур, оказались в выигрыше.

Тенденции таковы. Снизился спрос на туры в Испанию из-за неспокойной ситуации в самой стране, где по-прежнему сильно движение по самоопределению Каталонии, а значит, никто не может гарантировать, что в разгар сезона там не начнутся забастовки, протестные выступления и тому подобное. Помимо Турции россиян очень ждут в Греции и Италии. Греция даже намерена ввести оформление виз для россиян в ускоренном режиме. Самарцам это на руку. Аэропорт Курумоч отправляет на материковую и островную части средиземноморского государства прямые рейсы. Что касается Италии, для самарцев есть новость. Впервые в этом сезоне самолеты из Курумоча будут приземляться не рядом с уже давно освоенным курортом Римини, а в аэропорту Болоньи. Так что для любителей отдыха в Италии появляются новые экскурсионные программы.

Круглогодично пользуются спросом туры в Объединенные Арабские Эмираты. Там постоянно что-то меняется, строится. И главное, стало появляться все больше отелей не для вип-клиентов, а для отдыхающих среднего достатка.





...и поближе, по стране

Как только растет курс валют, сразу становятся особо популярными внутренние направления. В сезоне-2018 в стране, похоже, вновь в лидерах будут отдых в Большом Сочи и Крыму. Руководитель регионального департамента туризма Михаил Мальцев сообщил, что из Самары в Сочи еженедельно будут отправляться 15 рейсов, в Крым - пять. Плюс после открытия движения по новому мосту на полуостров двинутся автотуристы.

- Авиарейсы в Крым пользуются высоким спросом даже при достаточно высоких ценах и неудобном графике вылетов. Потому что отдых там, огромное количество достопримечательностей действительно впечатляют, - отметила Макеева. - Что касается Сочи, к сезону-2018 там появится девять тысяч дополнительных мест размещения плюс пять тысяч - в районе Красной Поляны и курорта Роза Хутор.

Уже пошли в традиционный сезонный рост цены на волжские теплоходные круизы. Знатоки взяли путевки заранее, еще осенью-зимой. По информации руководителя самарского офиса теплоходной компании «ВолгаWolga» Светланы Брунелли, в последнее время стали популярны комбинированные круизы, когда с борта теплохода отдыхающие на два-три дня отправляются на поездах, автобусах в экскурсионную поездку или на базу отдыха, а затем вновь возвращаются на борт и продолжают путь по реке. Так можно с Камы посетить Екатеринбург, Тюмень, старинный Тобольск, а с Волги - донские турбазы с казачьим антуражем, лотосовые поля в дельте великой русской реки. В этом году появится новинка: теплоход - три дня санаторного отдыха на берегу - вновь теплоход.

В родной Самарской области нас, как прежде, ждут турбазы, санатории, экскурсионные программы, но главным событием, конечно же, станет Чемпионат мира по футболу. В программе - Фестиваль болельщиков, специально разработанные экскурсионные маршруты, десять аудио-экскурсий, прогулки по Волге и, конечно, матчи национальных сборных.





Новинки сезона

Недавно стартовал железнодорожный проект «Вагон здоровья». Это короткие туры на комфортабельных дневных экспрессах в Уфу, Саратов, Пензу. В пути - развлекательные и оздоровительные программы, на месте - экскурсии плюс возможность пройти диагностику в местных санаториях.

Впервые в круизе по Каме до Перми в сезон-2018 будет возможность три дня отдохнуть в одном из лучших санаториев страны «Усть-Качка».

В конце лета будет запущен новый тематический маршрут «Космические выходные в Самаре», рассчитанный и на местных жителей, и на гостей из других регионов и стран. Он разрабатывался в течение года, организаторы обещают что-то необыкновенное.

Вера Бастракова, исполнительный директор компании «Самараинтур-С»:

- Повышен спрос на короткие путешествия в стиле «сейчас и недорого». Это и короткие поездки на выходные на базу отдыха, в речной круиз, и набирающие популярность у туристов туры выходного дня - экскурсионные, событийные, оздоровительные. Популярностью пользуются «туры за здоровьем» - санаторно-курортное лечение. Причем продолжительностью не традиционные 21 день, а от недели до двух, за которые люди стараются и отдохнуть, и диагностику пройти, и подлечиться. Сейчас особенно актуальным становится не столько лечение, сколько сохранение здоровья и поддержание себя в хорошей форме - многие за этим в санатории и едут. Спектр предложений на майские праздники в этом году радует разнообразием: Казань, Хвалынск, Москва, Волгоград, Пенза, Тамбов, Карелия, Калининград, Санкт-Петербург, Байкал. Это и релакс-туры в термах, и программы для активного отдыха, экскурсионные туры с посещением достопримечательностей. Много интересного будет и в Самарской области. Например, 30 апреля из Самары стартует автобусный тур «Помним! Гордимся!» в поселок Формальный. В программе - участие в военно-исторической реконструкции. Будет задействована техника времен Великой Отечественной. Открывается речная навигация, диапазон маршрутов и цен огромен. От коротких туров выходного дня в Казань до незабываемого многодневного путешествия в Санкт-Петербург. Круизы из Самары в Санкт- Петербург - это, без преувеличения, высший пилотаж в сфере речных путешествий. Стоит хотя бы раз в жизни позволить себе и своим близким такое ни с чем не сравнимое удовольствие. Если рассматривать так называемый односторонний круиз Самара - Санкт-Петербург с возможностью возвращения на поезде или самолете, то водное путешествие займет до десяти дней. При этом вы покорите сразу несколько рек (Волгу, Шексну, Ковжу, Вытегру, Свирь, Неву) и озер (Белое, Онежское, Ладожское), а также пройдете по рукотворному Волго-Балтийскому каналу.