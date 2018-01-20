Куда деваются новогодние елки после праздников

На днях корреспондент «СГ» наблюдала за тем, как проходит послепраздничная уборка.На улице Ново-Садовой, 8 рядом с контейнерной площадкой кипела работа. Сотрудники управляющей компании загружали в дробилку отслужившие свое деревья. Стволы и крупные ветви превращались в опилки за считанные секунды.По словам дворника Кадыра Шагимарданова, дробилку будут активно использовать до конца января:- Можно и целиком деревья вывозить. Но если измельчать, в машине, которая поедет на полигон, они займут гораздо меньше места.Как именно поступать с елками, решают управляющие компании. Договор по вывозу отходов с контейнерных площадок не исключает оба варианта. Если УК выбирает дробильную установку, то жителям не возбраняется забрать опилки.- Бывает, что просят на удобрение для дачных участков или газонов. Мы это только приветствуем, - сказал Шагимарданов.В Самаре есть восемь дробильных установок, которые в мгновение ока могут превратить дерево в мелкие щепки. Одна - стационарная, другие - мобильные, на колесах.- Опилки отправляют на полигоны для твердых бытовых отходов, - пояснил представитель департамента городского хозяйства и экологии Артем Озекин. - Хвойные остатки специалисты относят к пятому классу опасности. Это значит, что они не представляют угрозы природе и человеку, захоронение не требует специальной лицензии.По словам заместителя директора муниципального предприятия «Ярмарки Самары» Алексея Рыночнова, на территории города в сезон работал 161 елочный базар, средняя вместимость каждого из которых составляла 500 елок. При этом продавать там могли и по 200, и по 300 деревьев. Все зависело от решения предпринимателей.Если управляющая компания не торопится вывозить елки с контейнерных площадок, о нарушении можно сообщить в администрацию района. За этот недочет коммунальным организациям грозят штрафы.