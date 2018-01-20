Куда деваются новогодние елки после праздников
Наверное, только самые стойкие самарцы еще не избавились от главного атрибута прошедших праздников - елок. Чаще всего зеленые красавицы из квартир отправляются прямиком на контейнерные площадки во дворах. За вывоз хвойных отвечают управляющие компании.
На днях корреспондент «СГ» наблюдала за тем, как проходит послепраздничная уборка.
На улице Ново-Садовой, 8 рядом с контейнерной площадкой кипела работа. Сотрудники управляющей компании загружали в дробилку отслужившие свое деревья. Стволы и крупные ветви превращались в опилки за считанные секунды.
По словам дворника Кадыра Шагимарданова, дробилку будут активно использовать до конца января:
- Можно и целиком деревья вывозить. Но если измельчать, в машине, которая поедет на полигон, они займут гораздо меньше места.
Как именно поступать с елками, решают управляющие компании. Договор по вывозу отходов с контейнерных площадок не исключает оба варианта. Если УК выбирает дробильную установку, то жителям не возбраняется забрать опилки.
- Бывает, что просят на удобрение для дачных участков или газонов. Мы это только приветствуем, - сказал Шагимарданов.
В Самаре есть восемь дробильных установок, которые в мгновение ока могут превратить дерево в мелкие щепки. Одна - стационарная, другие - мобильные, на колесах.
- Опилки отправляют на полигоны для твердых бытовых отходов, - пояснил представитель департамента городского хозяйства и экологии Артем Озекин. - Хвойные остатки специалисты относят к пятому классу опасности. Это значит, что они не представляют угрозы природе и человеку, захоронение не требует специальной лицензии.
По словам заместителя директора муниципального предприятия «Ярмарки Самары» Алексея Рыночнова, на территории города в сезон работал 161 елочный базар, средняя вместимость каждого из которых составляла 500 елок. При этом продавать там могли и по 200, и по 300 деревьев. Все зависело от решения предпринимателей.
Кстати
Если управляющая компания не торопится вывозить елки с контейнерных площадок, о нарушении можно сообщить в администрацию района. За этот недочет коммунальным организациям грозят штрафы.
На днях корреспондент «СГ» наблюдала за тем, как проходит послепраздничная уборка.
На улице Ново-Садовой, 8 рядом с контейнерной площадкой кипела работа. Сотрудники управляющей компании загружали в дробилку отслужившие свое деревья. Стволы и крупные ветви превращались в опилки за считанные секунды.
По словам дворника Кадыра Шагимарданова, дробилку будут активно использовать до конца января:
- Можно и целиком деревья вывозить. Но если измельчать, в машине, которая поедет на полигон, они займут гораздо меньше места.
Как именно поступать с елками, решают управляющие компании. Договор по вывозу отходов с контейнерных площадок не исключает оба варианта. Если УК выбирает дробильную установку, то жителям не возбраняется забрать опилки.
- Бывает, что просят на удобрение для дачных участков или газонов. Мы это только приветствуем, - сказал Шагимарданов.
В Самаре есть восемь дробильных установок, которые в мгновение ока могут превратить дерево в мелкие щепки. Одна - стационарная, другие - мобильные, на колесах.
- Опилки отправляют на полигоны для твердых бытовых отходов, - пояснил представитель департамента городского хозяйства и экологии Артем Озекин. - Хвойные остатки специалисты относят к пятому классу опасности. Это значит, что они не представляют угрозы природе и человеку, захоронение не требует специальной лицензии.
По словам заместителя директора муниципального предприятия «Ярмарки Самары» Алексея Рыночнова, на территории города в сезон работал 161 елочный базар, средняя вместимость каждого из которых составляла 500 елок. При этом продавать там могли и по 200, и по 300 деревьев. Все зависело от решения предпринимателей.
Кстати
Если управляющая компания не торопится вывозить елки с контейнерных площадок, о нарушении можно сообщить в администрацию района. За этот недочет коммунальным организациям грозят штрафы.
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