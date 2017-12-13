Кто отвечает за порядок в Самаре

Границы содержания и уборки участков вокруг зданий, строений и сооружений определяются границами земельных участков. Границы прилегающей территории, которую должны содержать сами хозяйствующие субъекты (торговые комплексы, объекты потребительского рынка, промышленные и строительные объекты, общеобразовательные учреждения, детские дошкольные учреждения и т.д.), определяются по соглашению с районной администрацией.