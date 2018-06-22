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Кто может оформить кредит в Ситибанке

В жизни человека бывает множество ситуаций, когда срочно необходимы деньги. Например, на получение образования, лечение, приобретение жилья, ремонт, покупку крупной бытовой техники, отпуск. Не всегда и не все можно отложить на будущее.

Помощью в реализации задуманного может стать потребительский кредит. Это современный практичный и популярный банковский продукт, который можно оформить на выгодных условиях.

Однако перед этой процедурой необходимо ознакомиться с условиями предоставления кредита. Сегодня это можно сделать без визита в офис банка, в режиме онлайн. Ведь на сайте учреждения всегда размещается подробная информация по этому актуальному вопросу.

Стоит обратить внимание и на другой важный момент: на всех сайтах банков есть кредитный калькулятор. С его помощью можно предварительно рассчитать ежемесячный платеж и ставку, выбрав сумму и срок кредита и оценить свои силы по погашению кредита и меру ответственности. В зависимости от того, насколько удовлетворяет результат расчетов, можно редактировать основные параметры кредита.

Каждый банк предъявляет определенные требования к заемщику. Существует несколько аспектов, по которым специалисты кредитной организации принимают то или иное решение.

Каким же видят своего будущего заемщика банки? Вот, например, основные критерии для получения кредита в АО КБ «Ситибанк»:

– заемщик – экономически активный человек и достиг 22 лет;

– ежемесячный доход (с учетом официального дополнительного заработка) после вычетов всех налогов составляет более 30 тысяч рублей;

– отсутствует статус индивидуального предпринимателя;

– рабочий стаж на текущем месте работы – не менее три месяца;

– российское гражданство и постоянная регистрация на территории России;

– заемщик проживает и работает в Москве или области, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе;

– наличие мобильного телефона, а также желательно стационарного (рабочего);

– положительная кредитная история;

– финансовая дисциплина в оплате налогов, коммунальных услуг, штрафов (справку об этом можно запросить в Бюро кредитных историй).

Если все персональные данные соответствуют требованиям, то, скорее всего, можно рассчитывать на лояльность банка и начать оформление кредита. Для этого нужно отправить онлайн-заявку. Предварительное решение банка о предоставлении кредита будет сформировано практически сразу. 

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Дата: 22 июня 2018 , 12:49
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