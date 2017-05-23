«Крыльям Советов» поставлена задача вернуться в Премьер-лигу

В заключительном матче чемпионата «Крылья Советов» на стадионе «Металлурге» проиграли грозненскому «Тереку» со счетом 1:3. В итоге самарская команда закончила сезон на 15-м месте и покинула Премьер-лигу. По словам губернатора, ситуация требует глубокого анализа причин случившегося. Для команды были созданы все необходимые условия. Совместно с менеджментом ФК «Крылья Советов» был решен вопрос по привлечению в клуб спонсорских средств. Предприняты все необходимые меры, чтобы обеспечить те параметры финансирования клуба, которые были необходимы для стабильной жизнедеятельности команды и ее успешного выступления в чемпионате РФПЛ.

- В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара – футбольный город. «Крылья Советов» должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в Премьер-лигу, - подчеркнул губернатор.

Николай Меркушкин дал поручение до понедельника, 29 мая, внести конкретные предложения по кадровым вопросам, а также по вопросам организационного и финансового характера, чтобы в итоге обеспечить возвращение самарского футбольного клуба в российскую Премьер-лигу.