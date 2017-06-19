"Крылья" подписали контракт с обладателем Кубка УЕФА
Сергей Самодин заключил контракт с самарским клубом сроком на два года. Ранее он выступал за клубы РФПЛ и ФНЛ.
– Сергей имеет хорошее голевое чутье, знаком тренерскому штабу "Крыльев" и сам отлично адаптирован в ФНЛ. Уверены, что в лице Сергея Самодина мы обретем качественного нападающего, способного решать задачи. Желаем ему удачи в играх за наш клуб, – цитирует слова заместителя генерального директора "Крыльев Советов" Зураба Циклаури пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне Сергей Самодин играл за "Томь" и "Енисей". В составе красноярцев в 12 матчах форвард забил 10 голов.
Еще раньше он выступал за ЦСКА, "Шинник", "Мордовию" и украинские клубы. Является обладателем Кубка УЕФА в составе армейского клуба.
За "Крылья" футболист будет выступать под номером 22.
– Сергей имеет хорошее голевое чутье, знаком тренерскому штабу "Крыльев" и сам отлично адаптирован в ФНЛ. Уверены, что в лице Сергея Самодина мы обретем качественного нападающего, способного решать задачи. Желаем ему удачи в играх за наш клуб, – цитирует слова заместителя генерального директора "Крыльев Советов" Зураба Циклаури пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне Сергей Самодин играл за "Томь" и "Енисей". В составе красноярцев в 12 матчах форвард забил 10 голов.
Еще раньше он выступал за ЦСКА, "Шинник", "Мордовию" и украинские клубы. Является обладателем Кубка УЕФА в составе армейского клуба.
За "Крылья" футболист будет выступать под номером 22.
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