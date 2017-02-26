«Крылья Советов» заявили в чемпионат семь новичков

Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку до конца сезона семь футболистов. Это Али Гаджибеков, Срджан Мияилович, Георгий Зотов, Павел Кудряшов, Сандро Цвейба, Александр Глеб и Александр Зуев.Молодежный состав нашей команды пополнили шесть игроков - вратарь Егор Любаков, защитник Андрей Дубровин, полузащитники Артем Ежов, Александр Богомолов, Константин Шамаев и нападающий Илья Бурюкин. Все они прошли подготовку ко второй части первенства в молодежном составе самарцев.Напомним, что в межсезонье «Крылья Советов» покинули ведущие игроки - полузащитники Ибрагим Цаллагов и Йоан Молло, перебравшиеся в питерский «Зенит». Тимофей Маргасов, сыгравший осенью семь матчей за «КС», перешел в столичный «Локомотив». По обоюдному согласию игрока и клуба был расторгнут контракт с центральным защитником Алексеем Концедаловым. В первой половине сезона он провел 11 матчей, а с 2010 года сыграл в 96 играх за «Крылья». Нигерийский форвард Джерри Мбакогу вернулся в итальянский клуб «Карпи», у которого самарцы арендовали игрока в августе прошлого года. Нападающий провел за самарский клуб 8 матчей.Сегодня наша команда провела заключительную тренировку на турецком сборе. Вечером команда из Анталии отправится в Москву. После двух дней отдыха «Крылья Советов» соберутся вновь и продолжат подготовку ко второй части чемпионата уже в России.Перенесенный стартовый матч весеннего отрезка волжане проведут 5 марта против московского «Локомотива» в Уфе.