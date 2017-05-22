«Крылья Советов» вылетают из Премьер-лиги
В воскресенье, 21 мая, самарские футболисты проиграли грозненскому «Тереку» со счётом 1:3 в игре последнего тура Чемпионата России.
Первый мяч «Крылья» пропустили на 37 минуте. Во второй раз грозненцы огорчили хозяев после перерыва, в начале второго тайма. За 15 минут до конца встречи «Крылья» пропустили в третий раз, однако «размочили» счёт, реализовав пенальти.
Прямые конкуренты «Крыльев» одержали победы в своих матчах. Самарцы, не набрав очков, опустились на 15 место и вылетают из Премьер-лиги.
Первый мяч «Крылья» пропустили на 37 минуте. Во второй раз грозненцы огорчили хозяев после перерыва, в начале второго тайма. За 15 минут до конца встречи «Крылья» пропустили в третий раз, однако «размочили» счёт, реализовав пенальти.
Прямые конкуренты «Крыльев» одержали победы в своих матчах. Самарцы, не набрав очков, опустились на 15 место и вылетают из Премьер-лиги.
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21 мая 2017 , 20:29
александр
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