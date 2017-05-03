"Крылья Советов" сыграли товарищеский матч на "Самара Арене"

Для них провели экскурсию по "Самара Арене", во время которой футболисты смогли зайти в чашу спортивного объекта, как на нижний, так и на верхний ярусы. После этого игроки "КС" провели на песке товарищескую игру со строителями стадиона. Десятиминутный поединок закончился победой ветеранов - 3:0.Мероприятие приурочили к 75-летию футбольного клуба "Крылья Советов".