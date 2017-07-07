"Крылья Советов" стартуют в новом футбольном сезоне

Самарская команда впервые выйдет на поле в официальном матче под руководством нового главного тренера Андрея Тихонова. Кроме того, скорее всего, в составе "Крыльев" дебютирует и кто-то из новичков клуба.В этом году контракты с командой подписали Кирилл Гоцук, Павел Голышев, Азер Алиев, Михаил Тихонов, Данил Кленкин, Олега Ланин, Сергей Самодин, Святослав Георгиевский, Артем Леонов и хорошо знакомый самарским болельщикам Денис Ткачук.Билеты на игру "Крылья Советов" - "Луч-Энергия" стоят от 100 рублей.