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«Крылья Советов» разгромили братиславский «Слован» со счетом 4:0

Игра состоялась в субботу, 20 января, в рамках зарубежного сбора в Турции.

Три гола принёс самарской команде полузащитник Денис Ткачук. Четвёртый гол забил нападающий клуба Сергей Самодин.

Первый сбор, состоящий из шести матчей, продлится до 31 января. 
Дата: 20 января 2018 , 20:31
144
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: kc-camapa.ru
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