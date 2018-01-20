«Крылья Советов» разгромили братиславский «Слован» со счетом 4:0
Игра состоялась в субботу, 20 января, в рамках зарубежного сбора в Турции.
Три гола принёс самарской команде полузащитник Денис Ткачук. Четвёртый гол забил нападающий клуба Сергей Самодин.
Первый сбор, состоящий из шести матчей, продлится до 31 января.
Три гола принёс самарской команде полузащитник Денис Ткачук. Четвёртый гол забил нападающий клуба Сергей Самодин.
Первый сбор, состоящий из шести матчей, продлится до 31 января.
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