«Крылья Советов» проиграли воронежскому «Факелу»

Единственный гол был забит на исходе первого тайма. На 38-й минуте в ворота самарцев был назначен пенальти, который четко реализовал Дмитрий Мичуренков.Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет в субботу, 14 октября. На «Металлурге» самарцы сыграют с волгоградским «Ротором». Начало встречи - в 15:00.