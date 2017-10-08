«Крылья Советов» проиграли воронежскому «Факелу»
В матче 17-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов ФНЛ самарцы на выезде в Воронеже с минимальным счетом проиграли «Факелу» - 0:1.
Единственный гол был забит на исходе первого тайма. На 38-й минуте в ворота самарцев был назначен пенальти, который четко реализовал Дмитрий Мичуренков.
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет в субботу, 14 октября. На «Металлурге» самарцы сыграют с волгоградским «Ротором». Начало встречи - в 15:00.
Единственный гол был забит на исходе первого тайма. На 38-й минуте в ворота самарцев был назначен пенальти, который четко реализовал Дмитрий Мичуренков.
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет в субботу, 14 октября. На «Металлурге» самарцы сыграют с волгоградским «Ротором». Начало встречи - в 15:00.
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